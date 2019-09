Mr. Inter. Milánskému velkoklubu dál šéfuje Kapitán z planety Krypton

Za Inter Milán, na jehož stadionu v úterý Slavia vpluje do Ligy mistrů, kopalo hodně hráčů, ke kterým by sedělo označení legenda, ale Zanetti i mezi nimi vyčnívá.

Nikdo v dresu Interu nenasbíral víc zápasů: 856.

Nikdo s ním nezískal víc trofejí: 16.

Proto už nikdo další nebude mít na modročerném dresu nažehlené jeho číslo. Čtyřka navěky patří Zanettimu, který jako hráč Interu sloužil devatenáct let, loučil se až ve čtyřiceti a hned se plynule přesunul do role viceprezidenta.

Inter rovná se Zanetti a Zanetti rovná se Inter.

Kancelář? Grande differenza

I proto není snadné se k němu dostat. Když na začátku září dorazil do Prahy s delegací, která oznamovala, že Inter v Česku zakládá vlastní akademii, podléhala jeho návštěva přísným pravidlům.

Velký rozhovor? Kdepak, nestíháme.

Pár otázek? Možná, ale pošlete je dopředu ke schválení.

Pokud projdou, dostanete maximálně deset minut.

Když vše přece jen klapne a Zanetti se usadí v luxusní kožené sedačce salonku hotelu Alchymist kousek pod Pražským hradem, víte, že mluvíte se superhvězdou a profíkem s dokonale uhlazeným vyjadřováním.

Pět let mezi bafuňáři ho vycvičilo, i když si pořád těžko zvyká.

„Grande differenza,“ vydechne. „Obrovský rozdíl. Nebylo snadné zavřít kopačky do skříně a vzít si lakýrky, ale i tenhle džob dělám rád a baví mě. Učím se každý den a dělám všechno pro to, aby Inter byl lepší a lepší. Takový, jaký si ho fanoušci zaslouží.“

Ideálně takový, jaký byl se Zanettim na trávníku.

Když v létě 1995 do Itálie přestupoval z argentinského Banfieldu, byla jiná doba. O zájmu Interu se dozvěděl faxem a nemohl uvěřit: prosil přítelkyni, aby se podívala na teletext, jestli si z něj jen někdo nevystřelil.

Když do Milána dorazil, nikdo ho neznal. Inkognito procházel ke stadionu kolem davu fanoušků, který nadšeně vítal jinou posilu, tehdy daleko slavnějšího útočníka Sebastiana Ramberta, který nakonec v Interu vyhořel.

Zanetti si nesl kopačky v plastovém sáčku a tifosi si ho nevšímali.

Bývalo mu teskno. Hodiny trávil v telefonní budce, aby si mohl popovídat s přítelkyní Paulou, která zůstala doma v Argentině.

Odtamtud si Zanetti přivezl trefnou přezdívku Traktor: vystihovala jeho odolnost a vytrvalost, díky které každý zápas po trávníku jezdil devadesát minut od vápna k vápnu - ať už jako pravý obránce, nebo později záložník.

Rozvážel mléko, stavěl zdi

Po čtyřech letech dostal pásku, která mu už z rukávu nezmizela. Začalo se mu říkat Il Capitano, což trvá dodnes: když minulý týden v pražské Hostivaři trénoval s místními caparty, členové českého fanklubu Interu, kteří se přišli podívat, jeho přezdívku vytrvale skandovali.

„Capitaaano, capitaaano!“

Zanetti jim kynul rukou, dlouze se fotil a podepisoval. Na hřišti vypadal pořád stejně elegantně, hlava nahoře, míč přilepený k noze, ladný krok.

Jak to dělá, že nestárne?

Inter Milán otevírá akademii v Česku. Ukázkový trénink proběhl i za účasti bývalého skvělého obránce Javiera Zanettiho.

„Víte, že se mě na to ptá skoro každý? Neměním účes, dřív mě maminka střihala podle hrnce, ale pak jsem si jednou učesal patku a už to tak zůstalo,“ zavtipkuje, než zvážní: „Kdepak, žádný recept nemám, jen jsem nikdy nepřestal trénovat. Fotbal je pořád moje vášeň, chci se udržovat tak dlouho, jak to půjde. Na trávníku se stejně cítím nejlíp.“

Přitom z něj mohl být zedník, tohle povolání si zvolil jeho otec Rodolfo. Malého Javiera brával s sebou na stavbu, aby mu podával cihly, postupně ho učil řemeslu. Brzy viděl, že kdyby to synovi neklaplo s fotbalem, rukama by se taky jistě uživil.

„Možná nebudete věřit, ale bavilo mě to. Tuhle dobu jsem si neskutečně užíval,“ přesvědčoval později Zanetti. „A kdyby na to přišlo, pořád bych uměl postavit zeď. To se nezapomíná.“

Aby vydělal peníze, přibral si později další brigádu: rozvážel po ulicích Buenos Aires mléko. Vstával ve čtyři, objel celou čtvrť, pak vyrazil za tátou na stavbu a odtamtud rovnou do školy. Odpoledne na trénink, pozdě večer utahaný domů.

Gentleman a diplomat

Tvrdý režim ho zocelil a udělal z něj chlapa dávno předtím, než dosáhl plnoletosti. Proto si poradil s těžkými začátky v Itálii, proto se během kariéry ničím a nikým nenechal rozhodit.

Na hřišti byl známý jako gentleman, který neztrácí nervy, nehádá se a vynechává zákeřnosti a podpásovky. Stejně vystupuje teď, při ostrém vyjednávání o přestupech. Zůstává diplomatem a ani před zápasem se Slavií z něj nedostanete, že je Inter jasným favoritem.

„Víte, Inter je velkoklub, ale má respekt ke všem. Nic nepodceníme a Slavii už vůbec ne, to můžu slíbit. Začít skupinu vítězně je pro nás hodně důležité a uvědomujeme si, že to ani doma nebudeme mít lehké,“ přesvědčoval v italštině, než předal slovo překladatelce.

Jazyková vybavenost je poslední bariérou, kterou v nové roli potřebuje překonat. Anglicky se zatím nedomluví, ale na lekce dochází. A věřte, že když se do něčeho zakousne, vždy dosáhne svého.

Jaký treble? Pět pohárů za rok!

Pětkrát vyhrál s Interem italskou ligu, ale pořád neměl dost, protože si dělal zálusk na triumf v Lize mistrů. „V Interu to nemůže vyjít, zkus to jinde,“ hučeli do něj známí, jenže patriot Zanetti si nedal říct.

Dočkal se v šestatřiceti, v sedmistém zápase v modročerných barvách. A v roce, který v historii Interu těžko něco překoná. Když před Zanettim zmíníte, že v sezoně 2009/10 si užíval treble, hned významně zvedne prst: „Opravím vás. Jasně, vyhráli jsme ligu, pohár i Ligu mistrů, ale hned potom ještě Superpohár a mistrovství světa klubů. Došli jsme na úplný vrchol, víc jsem si nemohl přát.“

Přesto ho pořád něco hnalo dál. I když si v devětatřiceti urval achilovku a všichni mu věštili konec, byl po půl roce zpátky na hřišti.

„Mám dojem, že pochází z planety Krypton, jako Superman,“ rozplýval se nad ním tehdy Massimmo Moratti, dlouholetý majitel Interu. „Klidně by mohl hrát do pětačtyřiceti, nebo ještě déle.“

Kdyby se tahle předpověď naplnila, vedl by nyní Inter proti Slavii. Jenže i Zanetti je jen člověk, takže jeho místo je už šest let v lóži. Což nic nemění na slovech, kterými se před týdnem v Praze loučil: „Inter je moje rodina. Dal mi všechno a já mu to chci vrátit.“