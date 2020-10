Trpišovský o pozitivních z Beer Ševy: Nepochopitelné, proč testy tedy jsou?

„Hlavně doufám, že to pro nás nebude mít žádné následky, je to fakt nepříjemné,“ uvedl prostřednictvím videokonference.

Za izraelské mužstvo hráli v úvodním zápase základní skupiny Evropské ligy v základu obránce Taha i záložník Josué, přestože stejně jako trenér Abukasis, jeho asistent Barda a náhradní gólman Rahamim měli v úterý před utkáním pozitivní test na koronavirus.

Bylo to z povinných odběrů, které nařizuje UEFA. Chodí na ně reprezentanti, účastníci pohárů.

I slávisté je před odletem podstoupili. Všichni fotbalisté i trenéři měli výsledky v pořádku, dva hráči a členové širšího realizačního týmu, kteří neprošli testy před týdnem, zůstali v karanténě.

V týmu Beer Ševy byla situace složitá, nepřehledná. Klub o pozitivních výsledcích zmíněných jednotlivců informoval, zároveň upozornil, že se nejedná o nově nakažené. Podle slávistického šéfa Jaroslava Tvrdíka argumentoval Hapoel tím, že dotčení už nejsou infekční a jsou ve stadiu uzdravování se.

Kouč Abukasis i stoper Taha měli první nález už na začátku měsíce, záložník Josué 8. října. Podle všeho se oddělili od zbytku týmu, podstoupili povinnou karanténu, jak vyžadovaly místní úřady. Dle hygieniků už nyní nebyli infekční.

Hapoel pro ně coby „uzdravené“ díky protokolu UEFA Return to Play mohl zažádat o výjimku z testování a k celé situaci tak nemuselo dojít. Místo toho jména mezitím svítila mezi pozitivními a Tvrdíka šokovalo, když fotbalisty viděl na předzápasovém tréninku a kouče na tiskové konferenci.

Rozhodit to muselo hráče, kteří i v rámci české ligy podléhají neustálému testování a dodržují přísný režim. Počínání odpovědných lidí nerozuměl ani trenér Trpišovský.

„My jsme se soustředili na výkon, od prvního momentu jsem říkal, že ti pozitivně testovaní stejně nastoupí... Chystali jsme se na variantu, v které Beer Ševa hrála,“ reagoval nejprve diplomaticky.

„Pro mě je nepochopitelné, že my postoupíme testy a pozitivní nemůžou nastoupit. Na těch samých testech o den později jsou pozitivní a nastoupit můžou,“ kroutil hlavou Trpišovský. „Nerozumím tomu. Proč se ty testy dělají? Proč se to děje? Ať tedy někdo rozhodne, že mohou hrát pozitivní hráči, a nebudeme to řešit. Neumím na to odpovědět. Proč ty testy teda jsou, když pozitivní stejně mohou nastoupit ? Nechápu to prostě...“

Po překvapivé prohře se slávistický trenér na nic nevymlouval, svým svěřencům vyčinil za jejich počínání v defenzivě.

„Nemůžeme se na to vymlouvat. To, že tady někdo nemá hrát, jsme se dozvěděli v den zápasu." Lukáš Provod záložník Slavie o covidové situaci v týmu Beer Ševy

„Rozhodlo chování v obraně, naše chování po ztrátách míče. Soupeř měl čtyři útoky, dal tři góly, takový zápas nepamatuju,“ uvedl.



Naproti tomu jeho tým bojoval se zhuštěným, hlubokým blokem Beer Ševy. Na to, aby utkání skončilo jiným, pro české mužstvo příznivým výsledkem, však Slavia měla šancí dostatek.

„Náš výkon do ofenzivy nebyl špatný, byla tam spousta dobrých věcí. Na terén, na jakém se hrálo... Byly situace, které jsme měli vyřešit líp, ale měli jsme velký tlak, ještě v první půli jsme měli dvě jasné šance,“ řekl Trpišovský.

„Všechny inkasované góly byly individuálního charakteru, u každého z nich chyboval jeden nebo vícero hráčů. U prvního gólu šlo hlavně o nezachycení náběhu a o nedomluvu před bránou. U druhého gólu ztráta na středu hřiště, špatné rozhodnutí. U třetího gólu opět ztráta, další individuální chyba,“ dodal.