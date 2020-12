Real unikl blamáži. První místo? Povinnost, hlásil dvougólový Benzema

10:23

Rozpačitější vstup do Ligy mistrů slavný Real Madrid snad ještě nezažil. A přece: i popětadvacáté, co soutěž existuje, postoupil ze skupiny, ba dokonce z prvního místa. Zasloužil se o to Karim Benzema, který dvěma góly pomohl v posledním kole porazit Borussii Mönchengladbach. „První místo ve skupině byla povinnost. Máme ty nejvyšší cíle,“ prohlásil po zápase.