ONLINE: Lipsko se Schickem hraje na Tottenhamu, Bergamo proti Valencii

Loňský finalista Tottenham neprohrál posledních sedm soutěžních duelů, jenže proti Lipsku, v jehož základní sestavě je i český útočník Patrik Schick, se musí obejít kromě Harryho Kanea i bez Son Hung-mina, který si v neděli v zápase s Aston Villou zlomil ruku.

Lipsko vyhrálo z posledních pěti zápasů jen jeden, v německé lize ale například uhrálo remízu s Bayernem, který dvakrát porazil Tottenham ve skupině Ligy mistrů.

Přestože Atalanta Bergamo prohrála první tři utkání ve skupině, dokázala se poprvé v historii probít do vyřazovací fáze. Na stadionu San Siro v Miláně se utká s Valencií, která za sebou nechala ve skupině Chelsea či Ajax, který se loni dostal až do semifinále. Španělský celek hraje play off po sedmi letech.

Tottenham Hotspur : RB Lipsko 0:0 (-:-) Sestavy:

Lloris (C) – Aurier, D. Sánchez, Alderweireld, B. Davies – G. Fernandes, Winks – Lo Celso, Alli, Bergwijn – Lucas Moura. Sestavy:

Gulácsi – Klostermann, Ampadu, Halstenberg – Mukiele, Sabitzer (C), Laimer, Angeliño – Nkunku, Schick, Werner. Náhradníci:

Gazzaniga – Vertonghen, Lamela, Dier, NDombèlé, Skipp, Tanganga. Náhradníci:

Mvogo – Haidara, Y. Poulsen, Forsberg, Lookman, H. Wolf, Olmo. Rozhodčí: Cüneyt Çakır – Bahattin Duran, Tarik Ongun (vš. TUR) Přejít na on-line reportáž