Lipsko se Schickem vyzve Tottenham, Atalanta jde v Lize mistrů na Valencii

Lipsko a Spurs jdou do osmifinále v rozdílném rozpoložení. Německý celek zvítězil jen v jednom z posledních pěti zápasů, naopak Tottenham už sedm utkání neprohrál, ale v osmifinále se bude muset obejít bez obou nejlepších střelců Harryho Kanea a Son Hung-mina.



Kane bude mimo hru kvůli natrženému svalu až do dubna a Son Hung-min, který anglického reprezentanta střelecky zastoupil, si v nedělním utkání s Aston Villou zlomil ruku a musí na operaci. Kane dal v základní skupině šest branek, Son Hung-min pět.

Liga mistrů Program osmifinále středa 19. února

Tottenham - RB Lipsko

Atalanta - Valencie úterý 25. února

Chelsea - Bayern

Neapol - Barcelona středa 26. února

Real Madrid - Manchester City

Lyon - Juventus Všechny zápasy mají výkop ve 21 hodin.

„V základní skupině jsme ukázali, že se můžeme rovnat každému,“ řekl na webu Lipska útočník Timo Werner. „Nemáme co ztratit. Myslím, že hráči Tottenhamu ani netuší, co je Lipsko zač. Doufám, že po zápase už to vědět budou,“ přidal útočník, který je spolu s Emilem Forsbergem se třemi góly nejlepším střelcem Lipska.

Osmifinálový debutant se představí také ve druhém středečním duelu. Nováček soutěže Atalanta Bergamo na milánském stadionu San Siro nastoupí proti Valencii. Španělský celek a finalista Ligy mistrů z let 2000 a 2001 se v play off představí po sedmi letech.

„Viděl jsem několik zápasů Valencie, mimo jiné proti Barceloně (2:0) a Atléticu Madrid (2:2). Česká nás hodně, hodně těžký zápas,“ řekl Gian Piero Gasperini, trenér Atalanty.

„Jméno Bergamo lidem nic moc neříká, ale Atalanta je čtvrtá v italské lize a má nejlepší útok soutěže,“ konstatoval protivníkův kouč Albert Celades.