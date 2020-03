Schick čeká na první gól v Lize mistrů, prosadí se v odvetě s Tottenhamem?

V nejprestižnější soutěži kontinentu nastoupil za Lipsko dvakrát, dalších devět startů si v minulých dvou sezonách připsal v Římě. Bez gólu.

Neprosadil se ani před třemi týdny v Londýně, kde Lipsko po výborném výkonu porazilo Tottenham 1:0. Rozhodl o tom Timo Werner z pokutového kopu.

Odveta se hraje v úterý od 21 hodin.

Liga mistrů odvety osmifinále úterý 10. března

RB Lipsko - Tottenham (první zápas 1:0)

Valencie - Atalanta Bergamo (1:4) středa 11. března

Liverpool - Atlético Madrid (0:1)

PSG - Borussia Dortmund (1:2) úterý 17. března

Juventus - Lyon (0:1)

Manchester City - Real Madrid (2:1) středa 18. března

Barcelona - Neapol (1:1)

Bayern - Chelsea (3:0) Všechny zápasy mají výkop v 21 hodin.



„Doufám, že do ní vstoupíme stejně jako do prvního utkání. Když se nám to povede, máme dobrou šanci postoupit do dalšího kola,“ řekl trenér Lipska Julian Nagelsmann. „Myslím, že Tottenham bude bránit podobně jako doma, protože potřebuje dát góly. Možná dostaneme víc prostoru v ofenzivě, ale bude důležité eliminovat brejky soupeře, které má výborné,“ přidal dvaatřicetiletý kouč.

Forma obou osmifinalistů je odlišná. Zatímco Lipsko v posledních šesti soutěžních zápasech neprohrálo a drží třetí místo v bundesligové tabulce, svěřenci trenéra Josého Mourinha nezvítězili pětkrát za sebou a v Premier League jsou až osmí. Navíc Spurs ani v odvetě nepomohou dva zranění klíčoví útočníci Harry Kane a Son Hung-min.

Hráče Tottenhamu může povzbudit, že v loňském semifinále s Ajaxem dokázali napravit úvodní domácí porážku 0:1 a díky výhře 3:2 v Amsterdamu postoupili do finále. „Nějaká pozitiva si z toho vzít můžeme, ale zápas na Ajaxu už je minulostí. Potřebujeme napsat nový příběh. Většina z nás má nějaké zkušenosti z Ligy mistrů, takže musíme být připraveni odehrát v Lipsku dokonalé utkání,“ upozornil brankář a kapitán londýnského mužstva Hugo Lloris.

Ve Španělsku bez diváků

Atalanta v milánském azylu nad Valencií dominovala. První dvě branky v LM vstřelil Hans Hateboer, jednou se prosadili také Josip Iličič a Remo Freuler. Hosté se zmohli jen na snížení po gólu střídajícího Denise Čeryševa, který jim dal jistou naději do odvety.

„Samozřejmě takový výsledek nám zvedl sebevědomí. Přesto musíme vstřelit ve Valencii gól, zůstat soustředění a dobře bránit. Chlapci byli v prvním zápase skvělí, ale já nebudu slavit, dokud neskončí odveta,“ konstatoval kouč Bergama Gian Piero Gasperini.

Trápící se Valencii, která vyhrála jediné z posledních sedmi utkání, v úterý čeká hodně těžký úkol. Pouze čtyři týmy v historii totiž dokázaly otočit dvojzápas vyřazovací fáze Ligy mistrů poté, co v prvním duelu prohrály o tři a více branek. Jeden z památných obratů zažil obránce Alessandro Florenzi, jenž ve španělském celku hostuje z AS Řím.

„Před dvěma lety jsme ve čtvrtfinále prohráli v Barceloně 1:4, ale doma v Římě jsme zvítězili 3:0. Bylo to fantastické,“ vzpomínal Florenzi. „Takže nic není nemožné, ale musíme věřit a odehrát dokonalý zápas, od první do 90. minuty,“ dodal italský bek.

Utkání na stadionu Mestalla se bude hrát bez diváků, opatření kvůli koronaviru nařídila španělská vláda.