Chybějící Kane a Son? Jako mít pistoli bez nábojů, mrzí Mourinha

Základní jedenáctku Mourinho poskládal s Lucasem Mourou na hrotu, jenže když po inkasované brance potřeboval oživit hru, neměl kam sáhnout.

Do hry poslal Tanguye Ndombelého a Erika Lamelu místo Dele Alliho s Gedsonem Fernandesem.

„Lamela ještě ani netrénoval. Přímo po zotavení ze zranění naskočil do zápasu v Lize mistrů. Věděl jsem, že víc jak dvacet minut nezvládne, stejně, že Ndombelé neodehraje celý zápas. Snažil jsem se hrát s tím, co mám,“ vysvětloval kouč.

„Lucas Moura byl úplně vyšťavený, Steven Bergwijn byl úplně vyšťavený a Giovani lo Celso byl úplně vyšťavený.“

Možná i proto Tottenham ze závěrečného tlaku branku nevydoloval. Navíc bez klíčových hráčů se musí obejít pravděpodobně až do konce sezony.

„Vůbec nevím, jak to s námi bude vypadat. Změníme sestavu i herní systém podle hráčů, které máme k dispozici. Lamelu tam budu posílat na posledních dvacet minut. Kdybych mohl, skočil bych rovnou do prvního července...“

Proč nenasadí mladé hráče? Nabízí se Troy Parrot z juniorky, osmnáctiletý útočník má v teto sezoně dva starty za A tým.

„Říkají, že nemají útočníka, ale to není pravda. Co třeba Troy Parrot? Ve středu nebyl ani na lavičce. Můžete říct, že ještě není připravený, ale jak se to pozná? Když je to váš jediný útočník, musí hrát,“ míní bývalý hráč Tottenhamu Chris Waddle.

K němu se přidal i bývalý anglický brankář Rob Green: „Mourinho nikdy moc nedával šanci mladým klukům, není to jeho styl.“

Kdy by jindy jim dát šanci, když ne teď?