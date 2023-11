Rozhodující zápas o Evropu v mrazech. Musíme bodovat, nejlíp zvítězit, ví Priske

Zatímco v Seville na jihu Španělska panují příjemné teploty lehce pod dvacet stupňů, do české metropole přišly v posledních dnech na listopadové poměry silné mrazy.

Když sparťané v Andalusii hráli naposledy, museli se potýkat s ukrutným vedrem, opačný extrém teď zažije jejich soupeř.

Sparta – Betis ve čtvrtek od 18:45 ONLINE

„Ale nemyslím si, že máme nějakou zásadní výhodu,“ reagoval sparťanský trenér Brian Priske. „Všichni jsou to profesionálové a jsou zvyklí na Evropu a chladnější teploty. Na druhou stranu viděli jsme spoustu jejich zápasů a venku jsou slabší než doma.“

Středeční dopolední trénink na Strahově absolvovali sparťané v čepicích a s nákrčníky. Mezi bílými zasněženými tribunami historického stadionu měli celkem obstojně upravený trávník.

Sparťanští fotbalisté na děkovačce po utkání se Zlínem.

Stejně kvalitní podmínky budou mít i na Letné, kde je čeká poslední domácí zápas ve skupině a také jedna z šancí, jak ještě proniknout do vyřazovací fáze ze druhého místa. Jisté však zatím nemají ani to třetí, které zajišťuje přesun do Konferenční ligy, a tím pádem jistotu účasti v pohárech i na jaře.

„Nálada v týmu je dobrá,“ prozradil Krejčí. „Všichni se na tyhle zápasy těšíme, protože se navzájem překonáváme v různých stylech hry. Máme motivaci se měřit s těmi nejlepšími celky. Evropa je pro nás klíčová a věřím, že v ní na jaře budeme.“

Poslední utkání sehraje Sparta v kyperském Limassolu, který má ve skupině pouze o bod méně. Betis je v čele a má na českého mistra pětibodový náskok. Zbývají Rangers, ti mají k dobru body tři a ve čtvrtek doma hostí Aris.

1. Betis Sevilla 4 3 0 1 7:3 9 2. Glasgow Rangers 4 2 1 1 4:3 7 3. Sparta Praha 4 1 1 2 5:6 4 4. Aris Limassol 4 1 0 3 5:9 3

Pokud Pražané favorita ze Sevilly překvapí, mají ještě šanci na udržení v soutěži. Počítat v tom případě musejí zaprvé s jakoukoli další ztrátou Betisu, který by – pro ně v nejlepším scénáři, museli porazit o dva góly. Pak by totiž v případě bodové shody (oba s deseti) měli lepší výchozí pozici.

Varianta dvě skýtá dvě ztráty Rangers a dvě vítězství Sparty, v tu chvíli je jedno, jakým rozdílem by Sparta ve čtvrtek vyhrála.

Pravděpodobnější je však v tuto chvíli „pád“ do Konferenční ligy, k čemuž bez souhry výsledků Spartě stačí v prosinci jakkoli zvítězit na Kypru. Jaro v pohárech si však může zajistit už ve čtvrtek.

„Rozdíl mezi oběma soutěžemi je obrovský. Proto chci udělat všechno proto, abychom měli šanci se ještě udržet,“ řekl Krejčí.

S jistotou se dá říct, že pokud Sparta nad Betisem nezvítězí, šance na pokračování v Evropské lize prakticky zmizí. Dvě prohry Rangers (s Arisem a Betisem) se nečekají.

„Zkrátka musíme brát body, snad všechny tři. Vítězství potřebujeme, s ohledem na ještě jeden klíčový zápas na Kypru,“ doplnil Priske.

Sparťané nejspíš poprvé na podzim vyrukují v nejsilnější sestavě, na ligový zápas proti Zlínu (2:0) už měl kouč Priske k dispozici všechny hráče. Po zranění se postupně vrátili Preciado, Vitík, Haraslín i Krejčí. Menší problémy měl i Ryneš, kterého obstojně nahrazuje Zelený, hrající s obličejovým chráničem.

Sparťan Jaroslav Zelený se s míčem snaží proniknout mezi bránícími hráči Zlína.

„Na tréninku jsme měli čtyřiadvacet hráčů plus gólmany,“ vyhnul se detailnímu rozboru Priske.

V dobré formě je i brankář Vindahl, jenž v posledních třech zápasech udržel čisté konto, góly naopak scházejí Kuchtovi, který velké množství šancí zahazuje.

„V evropských soutěžích potřebujeme proměňovat každou příležitost, kterou si vytvoříme, protože nám jich soupeři moc nedovolí. Útočníkům se snažíme pomáhat, pouštíme jim videa a ukazujeme lepší možnosti,“ vysvětlil Priske.

„Konkrétně s Kuchtou je to takové, že na něj jednou musíte zatlačit, jindy ho obejmout. V týmu máme ale hodně lidí, kteří naše kluky stále zlepšují.“

Sparta na Betisu hrála začátkem října a poměrně brzo vedla, nakonec podlehla velkému tlaku ve druhé půli a na aktuálně sedmý tým španělské ligy nestačila (1:2).

„V určitých fázích to byl náš nejlepší zápas v sezoně. Musíme hrát lépe v defenzivě, stačí jim málo a chytnou se,“ pokračoval kouč.

Betis mimochodem drží úctyhodnou sérii, porážku nepoznal už třináct utkání v řadě, naposledy padl koncem září na Rangers (0:1).

„Fotbalově se příliš nezlepšili. Měli hodně domácích zápasů, v nichž jsou asi sedmí nejlepší ve španělské lize. Záleží hlavně na tom, jakou sestavu zvolí trenér Pellegrini,“ dodal Priske.