Priske o Kuchtovi: Mluvil jsem s ním a reakce je na něm. Ty šance měl proměnit

Sparťané odehráli skvělý první poločas, vstřelili dva góly a mohlo jich v klidu být více. Ve druhé půli nicméně jako by nastoupilo úplně jiné mužstvo.

„Trochu jsme polevili, chvílemi možná až moc, a nehráli jsme tak dobře. Ale nakonec jsme udrželi čisté konto a po výhře se vrátili do čela tabulky, což je nejdůležitější,“ zhodnotil Priske.

„Když už nehrajeme perfektně, tak se tomu aspoň chceme přiblížit, a to po celých devadesát minut, ne pouze první polovinu.“

Zápas by možná i vypadal jinak, kdyby útočník Kuchta dokázal proměnit několik velkých šancí, do kterých se dostal. „Připsal si sice skvělou asistenci, ale určitě chci, aby naši útočníci dávali góly,“ řekl Priske.

Kuchta se střelecký trápí už několik týdnů. Dělá vám to starosti? Může to být třeba tím, že má trochu odlišnou roli?

Jeho role se určitě nezměnila, je pořád stejná od doby, co jsem tady. Někdy se zapojuje do kombinace, jindy si nabíhá za obranu, protože v tom je jeden z nejlepších v lize, a když je to potřeba, tak musí vypomoct obraně. Neřekl bych, že mě jeho forma vyloženě trápí, ale svoje šance měl a určitě by je měl proměňovat. Ale to je spíš otázka individuální kvality, aby se dokázal uklidnit a ty svoje dobré výkony povýšil brankou, a pomohl tím týmu.

Kvůli aféře během reprezentační přestávky se vrátil do Sparty dříve. Mluvil jste s ním o tom? Zvažoval jste, že byste ho nenasadil?

Samozřejmě jsem s ním hned po návratu mluvil. Vždycky uvažuju nad tím, že bych třeba udělal změnu, ale určitě to nebylo kvůli tomu, co Kuchta udělal. Rozhodnutí poslat ho zpátky naprosto chápu a teď je na Kuchtovi, aby na to zvládl reagovat a proti Zlínu si myslím vedl dobře, ačkoliv nedokázal dát gól.

Jak celou kauzu s olomouckým nočním klubem vnímáte?

Hráči si samozřejmě někdy vyjdou ven, třeba na večeři, někdy se to trochu protáhne, ale s tím nutně nemám problém. Důležité totiž je, kdy to udělají. Pokud to se to stane dva dny před klíčovým zápasem, je v tom velký rozdíl a nemohlo to mít jiné následky než vyřazení z týmu.

Vnímáte, že je v Česku chování kabiny odlišné a že by se to třeba jinde nestalo?

Zdejší mentalita v kabině je určitě odlišná proti tomu, co jsem zažil v předchozích angažmá. Ale ty rozdíly vnímám pozitivně. Češi drží hodně při sobě a váží si týmového ducha. Takhle to na mě působí. Loni nám třeba hodně pomáhal Ondra Čelůstka, který udržoval skvělou atmosféru a pomáhal ostatním hráčům.

Pro mužstvo je teď hodně důležitý Ladislav Krejčí. Jak moc jste rádi za jeho návrat po zranění?

Je to pro nás dobrá zpráva, jelikož je to kapitán. Taky jsme spokojení, že v tuhle chvíli nemáme žádné zraněné hráče a jsme připravení na závěrečnou fázi podzimu. Pro Krejčího je určitě důležité, že mohl nastoupit, nasát atmosféru a že je připravený zabojovat o sestavu ve čtvrtečním zápase.

Před reprezentační přestávkou jste působili unaveným dojmem. Dali jste výkonem v prvním poločase proti Zlínu najevo, že jste připravení na nadcházející klíčová utkání, třeba už ve čtvrtek proti Betisu?

Doufám v to. Přestávka nám určitě pomohla, byli jsme unavení, takže jsme ji mohli využít k odpočinku. Zvlášť ten poslední týden, kdy jsme hráli v Glasgow a poté v Ostravě, byl kvůli cestování hodně náročný. Teď mám velká očekávání od příštích zápasů. Máme před sebou hodně domácích utkání a věřím, že zvládneme podávat kvalitní výkony v posledních zápasech před zimní pauzou.