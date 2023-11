Návrat po španělském léčení. Je Krejčí už fit? Devadesát procent to bude, věří

Zda se uvažuje o jeho nasazení v základní sestavě, ale neprozradil ani on, ani trenér Brian Priske. „Ale věřím, že devadesát procent už to snad bude. Jsem připravený odehrát celý zápas,“ prohodil fotbalista.

Spartu čeká klíčový duel, ve kterém se může rozhodnout například o tom, jestli se objeví v jarní části pohárů, popřípadě v jaké soutěži.

Sparta – Betis ve čtvrtek od 18:45 ONLINE

„Nálada v týmu je dobrá. Pomohl odpočinek při reprezentační pauze, protože zápasů bylo teď na kluky opravdu hodně. Hlavně psychicky to bylo potřeba,“ doplnil Krejčí.

Jaké bylo čekání na první minuty? Jak moc vám chyběly zápasy?

Hodně, žádné vysedávání mimo kvůli zranění není příjemné. Těšil jsem se dost, obecně se teď těšíme všichni, protože tyhle zápasy jsou přesně ty, pro které fotbal hrajeme.

Jak probíhala rekonvalescence? Pomohlo vám, že jste odpočíval v zahraničí? Měl jste se léčit ve Španělsku.

Určitě mi to ze začátku moc pomohlo, protože když nemůžete být součástí týmu, soustředíte se jen na to, aby se tělo dalo co nejdřív do kupy. Léčení probíhalo nejdřív v zahraničí, potom už jsem byl v rukou místních fyzioterapeutů. Poslední dva týdny už jedu s týmem naplno, takže taková klasická rekonvalescence.

Měl jste ve volnu možnost víc nastudovat čtvrtečního soupeře?

Na Betisu jsem se tam podívat nebyl (úsměv). Ne, plně jsem se věnoval zotavování a udržování kontaktu s týmem. Proběhlo vyhodnocení minulého zápasu v Seville, příprava byla stejná jako na každého jiného soupeře.

Momentálně nehrající sparťanský kapitán Ladislav Krejčí v dobré náladě poté, co jeho spoluhráči zvládli pohárové osmifinále na Bohemians.

Jak tedy na jejich útočníky?

Určitě týmovou taktiku máme, o té se tu ale bavit nebudeme. Nejdůležitější pro nás bude udržet koncentraci, abychom stejně jako v posledním utkání, které od nás bylo opravdu dobré, ke konci nepolevili. Oni nás pak začali přehrávat. Zkrátka se nesmí stát to samé, z čeho oni následně trestají.

Postup nemáte úplně ve svých rukou. Motivace do takového zápasu je tedy i přes velikost soupeře poměrně jasná.

Motivace je pro nás stále stejná. Chceme se porovnávat s těmi nejlepšími evropskými týmy, které mají větší jméno než my, a porážet je. O to pokaždé stojíme a věříme si do poslední chvíle.

Z Letné už z porážkou odjížděly velké španělské týmy jako Barcelona, Real Madrid nebo Bilbao. Chtěli byste na tyhle výsledky navázat?

Přesně to je součástí té motivace, o které jsem mluvil. Chceme se porovnávat s těmi nejlepšími.

Sparťanský kapitán Ladislav Krejčí po jednom ze svých gólů v zápase Evropské ligy proti Arisu Limassol.

Soupeři v Evropě do Prahy zpravidla nepřijíždějí bránit. Je to velký rozdíl proti lize, kde proti vám týmy brání i na svých hřištích?

Určitě a o to více se pokaždé na evropské zápasy těšíme. Je to více o překonávání v různých stylech hry, není to tak pravidelné a čitelné jako v lize, ale teď bych nerad hodnotil. Navíc kvalita španělské ligy je veliká a v minulém zápase bylo vidět, že nás bavil, tak doufejme, že se chytneme i tentokrát.

Jak vnímáte celkovou situaci ve skupině? Dokážete si představit, že by Sparta na jaře v Evropě chyběla?

Evropa je pro nás důležitá. Je to místo, kde chceme hrát a mezi soupeři, se kterými chceme bojovat. Tvoří velkou motivaci a pro mě osobně by neúčast na jaře byla velkým znepříjemněním celé sezony. Ale nad tím vůbec nepřemýšlím, protože věřím, že v Evropě na jaře budeme.