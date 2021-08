Velká škoda. Měli jsme vytěžit daleko víc, mrzí remíza kapitána Masopusta

Běžela 67. minuta, když věděl, že to dál nepůjde. Chvíli polehával, pak pajdal na hrotu, a na jeho pozici zaskočili spoluhráči.

Bude moci Masopust, slávistický kapitán v prvním utkání play off Evropské ligy, nastoupit v odvetě?

„Snad budu v pohodě, ale těžko říct,“ krčil rameny.

Byla by to pro Slavii škoda, protože v Edenu byl vidět. Na první gól přihrál Alexi Bahovi, druhý těsně před přestávkou sám dal a stanovil tak ve finále konečné skóre 2:2.

„Musíme se z tohoto utkání poučit, ale věřím, že odvetu zvládneme,“ řekl Masopust nejprve do kamer televize O 2 TV Sport a posléze pokračoval pro klubový web.



Připadá vám výsledek 2:2 spravedlivý?

Ne. Měli jsme ze zápasu vytěžit jednoznačně víc. Je to velká škoda. Zase jsme soupeře skoro k ničemu nepustili, přesto jsme dostali dva góly. Naštěstí se nám povedlo i dva dát a nebudeme muset nic dohánět.

Co se musí ve Varšavě stát, abyste postoupili?

Dopředu můžeme hrát pořád stejně, ale musíme se vyvarovat drobných chyb, které jsme udělali směrem dozadu.

Z osobního hlediska se vám zápas povedl, zařídil jste oba vaše góly.

První gól šel za Alexem Bahem, který to krásně trefil z těžké pozice. A druhý za Ibrou Traorém, který mi to krásně nachystal před bránu. Nádherně to zaseknul a já to měl jak na podnose.

Vaše asistence Bahovi vypadala jako secvičený signál.

Byl to napůl signál a napůl improvizace. Měli jsme to trošku jinak sehrané, ale viděl jsem Alexe volného, tak jsem to zkusil nahrát a on se trefil krásně.

Oba góly padly po přihrávkách pod sebe, kterých jste v zápase měli spoustu. Součást plánu?

Věděli jsme, že přes tři stopery bychom se z vysokých centrů neprosadili. Že musíme chodit k brankové čáře a dávat balony pod sebe.

Na předzápasové tiskovce padlo, že Legia je velmi soubojový tým, velmi dobře kondičně připravený. Jak to vypadalo na hřišti?

Potvrdilo se to. Sice jsme ji zatlačili, ale nevypadalo to, že by odpadla.

Měl jste kapitánskou pásku. Cítil jste za tým větší zodpovědnost? Větší motivaci?

Spíš to byla velká pocta. Zodpovědnost i motivace je pořád stejná.

Po utkání si vás diváci vyžádali na děkovačku.

Bylo to úžasné, stejně jako jejich podpora během celého zápasu. Chtěl bych jim moc poděkovat, byl jsem až dojatý. Je skvělé, že je máme zase zpátky v Edenu.