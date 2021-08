Trpišovský o Kolářovi: Musíme mu pomoct, potřebujeme zpátky jeho sebevědomí

Ani po domácí remíze 2:2 nemá slávistická jednička čisté svědomí. Při prvním gólu Legie nezvykle otálel s vyběhnutím, útočníkovi dal náskok a nechal se přehodit. Osudově přitom chyboval už v kvalifikaci Ligy mistrů s Ferencvárosem, jistotou neoplývá ani v lize.

„Snažíme se ho podpořit, ve Slavii něco odvedl a dokázal, ale gól, který inkasoval v Budapešti, by stopy zanechal na každém,“ řekl Trpišovský.

Jako by se Kolář v posledních zápasech vytratil i z mezihry. Do rozehrávky se zapojuje méně než dřív, stojí hlouběji. Proč?

Máte pravdu. Hraje jednodušeji a celá naše hra tím trpí, protože soupeři nás dokážou lépe presovat, dostupovat. My se Ondru snažíme maximálně podpořit, bavíme se o tom, ale on by potřeboval zápas, ve kterém tým podrží v nějaké důležité chvíli.

Od Legie inkasoval dva góly ze dvou střel na bránu.

A ani v předchozích utkáních nebylo příliš momentů, při kterých by se mohl chytit. Není v jednoduché situaci, po tom všem, co se mu přihodilo, by to tak měl každý. Ale my jsme tým, vyhráváme i prohráváme společně a Ondrovi chceme pomoct. Potřebujeme zpátky jeho sebevědomí.

Jak je na tom po fyzické stránce? Uplynulo pět měsíců od vážného zranění z utkání s Rangers.

Nechci mluvit za něj, to by měl případně udělat on sám. Ale trénuje normálně s týmem, kdyby nebyl stoprocentně připravený, do brány by nešel. Je však pravda, že ho problémy po zranění provázejí, v létě dostal na soustředění do stejného místa míčem, na týden nám vypadl, musel na rezonance...

Plánujete v blízké době zapojit Aleše Mandouse, kterého jste si pořídili coby dvojku z Olomouce?

V tréninku vypadá výborně. Je s námi necelé dva měsíce a na některé herní věci si ještě zvyká, ale do brány se určitě dostane. Důležité však bude načasování, aby byl připravený jak on, tak mužstvo. Potřebujeme nejprve tým ustálit, neměnit stoperské dvojice. V našem stylu hry je adaptace pro brankáře a stopery asi nejsložitější.

Když mluvíte o stoperech: pro odvetu už budete mít po trestu za rasismus k dispozici Ondřeje Kúdelu. Co hráči z marodky?

Ondrův návrat je pro nás samozřejmě velké plus. A co se týče ostatních: určitá šance je u Olayinky, který má problém, co budeme muset během reprezentační přestávky vyřešit drobným operačním zákrokem, teď je to spíš o jeho pocitu. Uvidíme, co s Krmenčíkem, který se od pondělí zapojí do plného tréninku.

Jak je na tom Lukáš Masopust, jenž z prvního zápasu s Legií odkulhal?

Nuceně střídali i hráči před ním. U Lukáše to je svalový problém, u kterého doufáme, že nebude vážný, byť to podle jeho prvních pocitů tak úplně nevypadá... Obecně je pro nás důležité, abychom u hráčů, kteří se během léta zapojili postupně, zvyšovali kapacitu. Aby byli schopni odehrát devadesát minut.

Ale také je důležité, abyste proměňovali šance. S Legií jste jich znovu měli mraky.

Dobře jsme začali, jenže po neproměněných příležitostech jsme museli dotahovat. A pak hned znovu. Opakuje se to, když spočítám nevyužité gólovky z posledních dvou evropských zápasů s Ferencvárosem a Legií, není to dobré. Vytěžili jsme jen tři góly, což je málo. Když máte tři vyložené šance, které neproměníte, a vzápětí inkasujete a musíte dohánět, je to rána pro sebevědomí týmu. A hlavně: kalí to celý výsledek.