Dal gól, měl radost z druhé půle. Prostě se nevzdáváme, líčil Souček

Slávisté za duel v Londýně sklízejí uznání, favorita dokázali potrápit, ačkoliv to bylo až ve druhém poločase. Ten první se totiž českému celku vůbec nepodařil, stav 1:4 hovoří za vše.

„Já byl strašně namotivovaný, ale začátek byl teda ledová sprcha,“ kývl Souček, který úvodní bitvu s Chelsea vynechal kvůli karetnímu trestu.



„Ale ve druhé půli jsme to zvládli excelentně. Oklepali jsme se.“



Co teď cítíte? Hrdost po takovém výkonu? Zklamání z vyřazení?

Jsme zklamaní, že se nám nepodařilo přes Chelsea postoupit. Ale s určitým odstupem to budeme určitě hodnotit jako úspěch. Dokázali jsme porazit velkokluby a hráli jsme až na jeden poločas vyrovnanou partii i s Chelsea.



Ta první půle se hrubě nepovedla, inkasovali jste čtyřikrát.

Ale nesklopili jsme hlavu. V druhém poločase jsme Chelsea na jejím stadionu přehrávali. Měli strach, zdržovali.



Kde se to ve vás vzalo?

Věděli jsme, že za stavu 1:4 bude hodně těžké něco se zápasem udělat. Ale zčista jasna jsme vstřelili dva góly a dokonce jsme mohli vyrovnat. Nic prostě nevzdáváme za žádné situace. Hodně týmů by se za tak nepříznivého skóre zatáhlo a jen by bránilo s vidinou možného debaklu. Ale my jsme hráli pořád stejně, napadali jsme. I proto jsme prohráli o jediný gól. A drželi jsme naději na postup.



Co jste říkal na atmosféru? Fanoušci Slavie byli slyšet víc než domácí.

Užil jsem si to. Naši příznivci byli skvělí, jsem rád, že přijeli. Vrátili jsme jim to sympatickým výkonem a nic jsme nevzdali.

Po zápase se kvůli děkovačce dokonce fandové Chelsea vraceli, aby ji ohromení natáčeli.

Byla skvělá, byl jsem nadšený. I za stavu 1:4 příznivci skandovali. Poznali, že jsme makali, bojovali a nechali na trávníku srdce. Na dopingu mi Olivier Giroud říkal, že naši fanoušci byli skvělí.

Má tenhle tým na Ligu mistrů?

Myslím, že jo. Porazili jsme Sevillu, s Chelsea vyrovnaná partie, porazili jsme Genk. Podobné zápasy čekají Slavii v předkolech. Musíme se poučit z chyb a pak je šance velká.



A vy u toho budete?

To se uvidí.