Kúdela brousil Hazarda: Nechtěně, fakt! Hrát na něj nebylo příjemné

„Já jsem mu tam kolikrát nechtěně šlápl na nohu, fakt nechtěně! Říkám si ježiš, chudák, kolikrát to bylo fakt blbě,“ glosoval Kúdela souboje s Hazardem, který měl prsty téměř ve všem podstatném.

Přihrával před prázdnou bránu před vlastní brankou Deliho, pak se podílel na čtvrté brance předfinální přihrávkou. Jinak kouzlil s balonem, v ohromné rychlosti obcházel slávistické beky.

„Ukázal neskutečnou kvalitu, dovolí si, má sebevědomí, o tom to je,“ konstatoval Kúdela. „Dokud byl na hřišti Eden, Chelsea hrála skvěle.“

Zkrvavený kotník Edena Hazarda z Chelsea po faulech slávisty Ondřeje Kúdely.

Je pravda, že výkon domácích šel po střídání Hazarda v 64. minutě hodně dolů. Slávisté tou dobou favorita přimáčkli, tlačili se za vyrovnáním, z poločasového stavu 1:4 totiž dvěma parádními brankami zadělal na drama Petr Ševčík.

„Byl jsem na dopingovce s Kepou a když viděl v televizi první gól, kroutil očima, že to asi mohl chytat,“ popisoval Kúdela. „Ale to nešlo, Ševa to trefil fakt skvěle. Krásný góly, zaslouží si to,“ dodal dvaatřicetiletý stoper a vrátil se k prvnímu poločasu. Na ten totiž během dopingové kontroly s hráči Chelsea také koukali.



„Chelsea hrála skvěle, využila každé naší chyby. Nastoupila v plné síle, nic nepodcenila, ty situace pro ni byly jednoduché, skórovala v podstatě do prázdné. Některé góly byly laciné, škoda,“ litoval Kúdela, který se v základu objevil po dvou vynechaných zápasech - s Chelsea a se Spartou.



„Vážil jsem si toho, že můžu nastoupit do takového utkání, vždyť jsme hráli o postup,“ prohlásil.

„Ten bohužel nevyšel, ale zjistili jsme, že můžeme hrát dobrej fotbal i proti tak velkým týmům. Individuální kvalita Chelsea byla jinde, doma jsou nesmírně silní, ale neměli to zadarmo, museli se na semifinále nadřít. Uznali naši sílu,“ dodal slávistický obránce.