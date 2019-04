Trpišovský: Hrdost cítím, ale teď jsem zklamaný. První půli beru na sebe

„Jsem zklamaný ze čtyř gólů, z první půle. Bohužel nám vůbec nevycházel taktický plán směrem do defenzivy,“ litoval. „Věřili jsme, že tu můžeme hrát vzadu jeden na jednoho, ale jejich útočná trojice nás semlela. Je fajn vstřelit tu tři góly, ale nesmíme si čtyři nechat dát.“

Přesto se Trpišovský na tiskové konferenci nakonec usmál: to když se mezi desítkami novinářů v závěru přihlásil o otázku jeho osmiletý syn.

„Táto, byls rád, že jste dali tři góly?“ zajímalo ho.



„Jo, byl jsem rád,“ přikývl slávistický kouč. „Prohru 3:4 beru víc než tu domácí 0:1. Góly jsou naše práce a potěšení pro lidi, kteří se přijdou podívat. Když nějaké dáte, prohra tolik nebolí.“

O čem ještě Trpišovský na tiskové konferenci mluvil?

O pocitech, které převažují:

“Teď hlavně zklamání. Ale samozřejmě cítím i hrdost na tým, nejvíc jsem si to uvědomil, když jsem cestou na stadion viděl stovky fanoušků v dresech, díky dobré práci týmu mají možnost sem přijet. Jsem rád, že jsme to riskli a zkusili dát góly. Potěšilo mě, že se sem Slavia dostala a donutila Chelsea nasadit nejlepší hráče.“



O prvním poločase:

“Vstup nám vůbec nevyšel. Byla to noční můra, inkasovali jsme z každé akce. Musím říct, že nás do hry vrátili fanoušci, hlavně v tu chvíli, kdy se zápas vyvíjel nejhůř. Když jsme prohrávali 1:4, hodně nám pomohli zkorigovat vývoj.

První poločas bohužel musím vzít na sebe. Moje přesvědčení, že Chelsea můžeme honit po celém hřišti, bohužel zapříčinilo, ze jsme je pustili do vedení a do situací, ve kterých jsou silní.“

O změně po pauze:

“Ve druhé půli jsme předvedli vynikající výkon. Trochu jsme na to spoléhali, věřili jsme, že jsme schopní fyzicky a atleticky dostat Chelsea pod tlak. To se nám pak povedlo, bohužel v největší šanci jsme branku nedali. Kdyby se Petr Ševčík trefil potřetí, možná si ho tu už nechají.“

O chvále kouče Chelsea Sarriho, který řekl, že tak fyzicky připravený tým jako Slavii neviděl dvacet let:

“Za to děkujeme. Chelsea je velký klub, ve kterém pracují velcí profíci, hráči i realizační tým. Po zápase z jejich reakcí vycítíte, že to není jen slušnost, ale i respekt, který jsme si vydobyli za celou sezonu, což mě těší. Je to obrovská zkušenost. Kdybychom líp zvládli první poločas, mohli jsme třeba i postoupit.“

O tom, jakou hodnotu může výkon Slavie mít:

“Všichni dávají za příklad Anglii, že je to fotbal z jiné planety, v Česku slyšíte, že na Anglii nemáme. Ale kluci v těch dvou zápasech dokázali, že se i anglickému týmu mohou vyrovnat, i když ne technickou úrovní. A kdyby nehrál Hazard, mohlo to být jiné. On je fotbalový mimozemšťan, i když je to soupeř, je radost se na něj dívat. Až budeme v létě dřít, musíme si na tyhle zážitky vzpomenout.“

O štěstí:

“V Seville jsme ho měli dost, proti Chelsea naopak vůbec. V odvetě jsme si dali dva góly skoro sami, chybělo nám. Ale zaplatili jsme i daň za nezkušenost.“

O úspěšném tažení Evropskou ligou:

“Linie mezi úspěchem a neúspěchem je tenká. Zažili jsme v létě zklamání s Kyjevem v předkole Ligy mistrů, i potom stačilo udělat jeden chybný krok a jste ze hry. Asi nám to dojde ještě časem, čeho jsme dosáhli. Vyřadili jsme Kodaň, která vyhraje dánský titul, doma porazili Petrohrad, který asi získá titul v Rusku. Budeme vzpomínat na to, že jsme postoupili ze skupiny, dostali Slavii na Stamoford Bridge a tam dali tři góly. Na to nezapomeneme.“

O tom, jestli jde něco podobného zopakovat:

“Vždycky je hlavní složení kádru. Pak záleží i na okolnostech, na zdraví. Musíme být stejně pracovití a hladoví jako doteď: byli jsme ochotní si sáhnout někam, kam se normálně nedostaneme. A důležité je, si věřit, být vyspělý, po běžecké, taktické i mentální stránce. Musíme si vážit zápasů, které hrajeme. Nemyslet si, že porazíme každého. Když budeme dál pracovat tak, jako doteď, tak to zase přijde.“

O návodu pro ostatní české týmy:

“Nevím, jestli jsme za stavu 1:4 dali někomu návod (úsměv). Je to hlavně návod pro nás, každý tým sází na odlišné hráče, má různé prostředky. Od vedení jsme dostali možnost utvořit tým, sportovně nám do toho nikdo nemluví, což je hodně důležité. Musíte mít k dispozici vhodné typy: na Ben Yeddery, Hazardy a další těžko můžete jít s jinou typologií hráčů. A když zahrajete náročně, tak se i v Evropě může zadařit. Ale musíme zlepšit technickou stránku, některé ztráty byly šílené, stálo nás to moc sil. Každopádně chceme hrát dál podle svého. Možná schytáme někdy debakl, ale hlavní je nesejít z cesty.“