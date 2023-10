Rozhodl střet myšlenek. Měl to být gól, moje chyba, uznal slávista Schranz

Co si tak fotbalista pomyslí, když od první minuty prohrává? Roztrhá pečlivě připravený taktický plán?

Byl to smolný začátek, ale ve fotbale se to stává. Hlavní je, abychom si řekli, že pokračujeme dál a hrajeme, co hrát chceme. Bohužel tentokrát začátek opravdu nebyl ideální. První gól, pak druhý a AS Řím byl na koni. Navzdory tomu jsme měli pasáže a momenty, ve kterých jsme svoji kvalitu ukázali.

Největší šanci jste měl zrovna vy. Ale místo gólu jste přestřelil.

V posledním momentě jsem zaváhal a změnil myšlenku, kterou jsem měl předem připravenou. Chtěl jsem vystřelit křížem na vzdálenější tyč, jenže nakonec jsem to dával nahoru nad brankáře. To byla chyba. Míč mi trochu sklouzl na nárt a šlo to pryč. Možná to byl zlomový moment zápasu. Snížit na dva jedna, mohlo nás to dostat do zápasu. Měl to být gól. Moje chyba.

Rozhodly tedy slávistické chyby nebo kvalita římského útoku?

Oboje. Góly padají z chyb, to patří k fotbalu. Ale ano, oni mají neskutečnou kvalitu. Ať vzadu, uprostřed nebo v útoku.

Jak na vás vlastně zapůsobil nabitý Stadio Olimpico?

Atmosféra byla skvělá, stadion nádherný. Velmi příjemně mě překvapili i naši fanoušci, kteří zaplnili celý jeden sektor. Bylo je slyšet a patří jim velký dík, že cestovali takovou dálku. Škoda, že jsme jim neudělali trochu víc radosti.

Neříkal jste si v té krásné atmosféře, že po delším čase je to znovu opravdu velký zápas?

Zápasů v Evropě není tolik jako v lize, možná jim přikládáme i jinou důležitost. Nechci říct, že pohár stavíme nad ligu, ale má to prostě svoje kouzlo. A speciálně proti AS Řím to byl největší zápas během podzimu.

Prohráli jste, ale nemůže to být užitečná zkušenost pro utkání v Edenu, které se hraje už za dva týdny?

Doufám. Doma se nám hraje úplně jinak, máme skvělé fanoušky. Věřím, že bychom mohli být ještě silnější a ukážeme víc.