Pan Mendy: cesta z pracáku až ke zlatému fotbalovému grálu

Byť lapil jedinou střelu, která na něj mířila, mohl si Édouard Mendy plným právem posadit ušatý pohár na hlavu.

„Je to frajer,“ poklonil se mu klubový ředitel Petr Čech. Kdysi sám pro Chelsea vychytal zlatý grál, v sobotu sledoval z tribuny, jak se Mendy dotýká fotbalového nebe.



Sám ho do Londýna loni v létě doporučil, při trénincích mu předal spoustu užitečných rad, korigoval ho. Obr Mendy, jenž má precizní nejen hru nohama, mu to vrací. Jen v Lize mistrů zvládl devětkrát udržet čisté konto, čímž vyrovnal historický rekord brankářských nováčků.

Přitom ještě před sedmi lety byl Mendy na pracáku. Zrovna sestoupil do čtvrté francouzské ligy, nikoho nezajímal. Bylo mu 22, doma měl těhotnou přítelkyni. „Měl jsem velké pochybnosti, co bude dál. Loučil jsem se s fotbalovou kariérou,“ přiznává. Celý rok nenastoupil do soutěžního utkání, než se za něj přimluvil bývalý spoluhráč. Zkusili ho v béčku Marseille a nad Mendym se lehce objevilo světlo.

Pokud jste sledovali jeho sobotní suverenitu, řekli byste do něj, že ještě na jaře 2018 chytal druhou francouzskou ligu v Remeši? Mendyho příběh je unikátní a inspirativní. Rodiče byli chudí emigranti z Afriky. On snaživý, leč neprůbojný. Narozený v Normandii, reprezentující Senegal, odkud pochází maminka.



Až před dvěma lety nastal zlom. Mendyho si vybrali do Rennes, kde měl za 100 milionů korun zastoupit odcházejícího Tomáše Koubka. Hned v přípravě si Mendy zlomil prst. A pak už to konečně jelo: v Rennes, kde mimochodem svoji evropskou misi zahájil Petr Čech, výrazně pomohl k historickému postupu do Ligy mistrů.



Rok poté je úplně na vrcholu. Ač měl být v Chelsea původně náhradníkem za předraženého Španěla Kepu, fofrem se postavil do branky. Premier League? 31 zápasů, 16 nul. O Lize mistrů už byla řeč. Do finále přitom s pohmožděnými žebry vůbec neměl nastoupit.