Poražený Guardiola: Vrátíme se silnější. Tenhle klub bude nejlepší na světě

Manchester City při své historicky první účasti ve finále Ligy mistrů podlehl 0:1 Chelsea.



„Poučíme se a dřív nebo později se vrátíme,“ opakoval Guardiola, když po neúspěšném utkání obcházel kolečko rozhovorů.

Mělo to být razítko na nezapomenutelnou sezonu, po zisku mistrovského titulu v Premier League a vítězství v Ligovém poháru City konečně toužilo zdvihnout i nejcennější pohár. Pohár, po kterém arabští majitelé, kteří klub živí, prahnou nejvíc.

„Nebylo jednoduché se proti Chelsea prosadit, nedařilo se nám hlavně v první půli, ve druhé už jsme byli lepší a zasloužili jsme si vyrovnat, ale prostě to nešlo. Snažili jsme se, ale bohužel,“ litoval padesátiletý kouč.

Guardiolovi se stalo teprve podruhé v kariéře, aby ho soupeřův trenér porazil třikrát v řadě: po Jürgenu Kloppovi to nyní zvládl i Thomas Tuchel. S Chelsea během posledních týdnů skolil Manchester City nejprve v Anglickém poháru, pak v lize a nyní i v Champions League.

Tuchel přitom dřív ke Guardiolovi jezdil na stáže, učil se od jeho Barcelony. Pak se oba sblížili v Německu, kde o tři roky mladší Tuchel vedl Mohuč a později Dortmund a Guardiola šéfoval lavičce Bayernu.



Překvapuje, jak jednoznačně zatím jejich minisouboj vyznívá v Anglii.

„Chci teď odjet domů, vidět se s rodinou. Byla to dlouhá a náročná sezona,“ řekl Guardiola po finále. „Ale pak se vrátím a jsem si jistý, že tenhle klub bude během pár let nejlepší na světě.“



Má k tomu všechny předpoklady.

Takřka neomezené finanční prostředky, skvělé hráče a i přes poslední neúspěch i jednoho z nejlepšího světových trenérů. Navíc se mluví o zvučných posilách, mezi kterými vyčnívá jméno Harry Kanea, útočníka Tottenhamu.

S ním by City, které po sezoně přijde o legendárního Sergia Agüero, pravděpodobně udělalo další krok vpřed. Už teď je nejúspěšnějším anglickým klubem posledních let, minimálně doma: po Guardiolově příchodu vyhrálo tři z pěti titulů a vytvořilo řadu rekordů.

Aktuální sezona měla být po letech pohárové frustrace průlomová i v Evropě.

„Na to, že to bylo naše první finále Ligy mistrů, jsme ukázali velkou kuráž, hráči udělali všechno, maximum, vážně,“ přesvědčoval Guardiola, ale na úspěch proti houževnaté Chelsea to v sobotu v Portu zkrátka nestačilo.

Tak příště?