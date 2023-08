Výprava na etapy, touha po mracích. Sparta v Záhřebu, to je souboj smutných

Fotbalová Sparta se vydává na další obtížnou misi. Kvalifikaci o Ligu mistrů nešťastně ztratila, ve čtvrtek večer bude v horkém Chorvatsku usilovat o Evropskou ligu, pohárovou soutěž číslo dvě. Soupeřem je Dinamo Záhřeb, tamní chlouba.

Sportovní ředitel Tomáš Rosický s kolegy z vedení klubu v úterý večer popocházel po letištním terminálu v Záhřebu. Čekání na zavazadla bylo podobně dlouhé jako třičtvrtěhodinový let z Prahy.

Hráči v té době byli ještě v Praze, do Záhřebu se vydají až ve středu v podvečer. Stadion Maksimir ve stejnojmenné městské čtvrti si jen obhlédnou, projdou se po trávníku, ale trénovat nebudou. Trenér Brian Priske mezitím v útrobách absolvuje tiskovou konferenci.

„Asi ani nevadí, že tam trénink nemáme. Spíš jsem zvědavý na počasí. Doufám, že uvidím mraky. Tohle vedro nemusím,“ prohodil s hořkým úsměvem levý wingback Jaroslav Zelený.

Při plánování výjezdu do Záhřebu, za dalším poraženým z Ligy mistrů, totiž klub musel řešit neobvyklou situaci.

Zatímco Sparta měla po porážce s FC Kodaň v penaltovém rozstřelu jasno už minulé úterý, Dinamo hrálo odvetu 3. předkola v Aténách proti tamnímu AEK kvůli známým tragickým událostem po bitce fanoušků teprve v sobotu večer.

A ještě než se v Řecku zápas rozehrál, musela objednat letecký speciál na úterý, protože bylo nutné zohlednit cestovatelsky náročnější variantu, což by byly Atény. Tam by kompletní výprava vyrazila z Prahy právě už v úterý.

Ale když si po dvou gólech v nastavení vybojoval postup do další fáze bojů o Ligu mistrů řecký tým a na Spartu vyšel chorvatský, řešilo se, co by bylo pro mužstvo nejvíc komfortní.

V pondělí dal trenér Priske hráčům volno, v úterý a ve středu naplánoval v Praze plnohodnotné tréninky zaměřené především na taktickou stránku. Tu by na Maksimiru před místními „špehy“ neutajil.

Jenže klub domluvený letecký speciál na středu už posunout nemohl, proto první část výpravy cestovala podle původního plánu už o den dřív. Hráči a realizační tým dorazí malým letadlem později.

Ve čtvrtek se utkají dva zklamaní. Dinamo po krachu v kvalifikaci o postup do Ligy mistrů dokonce vyhodilo trenéra Biščana, prodalo klíčového obránce Josipa Šutala a chytat nebude brankář Dominik Livakovič. Nejlepší brankář loňského mistrovství světa v Kataru vyjednává o přestupu do Fenerbahce Istanbul.

„Nový trenér za tři dny asi těžko něco zásadně změní,“ uvažoval Zelený.

Dominik Livakovič, brankář Dinama Záhřeb, rozehrává před dotírajícím sparťanem Lukášem Haraslínem v přípravném utkání v červenci 2023. Když na sebe oba týmy narazily v srpnu v play off Evropské ligy, Livakovič už u toho nebyl, neboť přestoupil do Fenerbahce.

„Rozhodně si neříkám, že proti nám nastoupí horší hráči. Dinamo je velký klub a ti, kteří je nahradí, budou chtít ukázat, že tam patří. Pro nás to bude stejně těžké, jako kdyby tam Livakovič zůstal,“ přemítal Kuchta.

Sílu, způsob hry i kvalitu jednotlivců Dinama poznala Sparta v červenci, přípravný duel v Rakousku skončil remízou 1:1. Sparta vedla po dvou minutách díky Jakubu Peškovi, soupeř srovnal po čtvrthodině z penalty. V dalším průběhu měly šance oba týmy.

„Oni byli v přípravě dál než my, v poločase jsme protočili celou jedenáctku. Ale i tak se z toho dá vyjít, na hřišti proti nám budou ti samí kluci,“ vybavil si Zelený.

Spartu čeká podobný tým, kterému před dvěma týdny čelili v Kodani. „AEK Atény, Kodaň, nebo Dinamo, to je vlastně jedno. Kdybych si měl v uvozovkách vybrat pro nás nejslabšího soupeře, tak bych nevěděl. Všechny týmy mají velkou kvalitu,“ zdůraznil.

S Kodaní sehrála Sparta dva výborné zápasy (0:0 a 3:3). V Dánsku měli blíž k vítězství domácí, v pražské odvetě byla lepší a měla víc šancí Sparta. Sice osmdesát minut prohrávala, pak v prodloužení vedla 2:1 a 3:2, aby nakonec podlehla v penaltovém rozstřelu.

„První dny po vyřazení pro nás byly hodně složité, já byl strašně zklamaný. Byli jsme hodně blízko, krůček od postupu. Dostali jsme góly, které prostě dostávat nemůžeme. Nepadly ze situací, které by se nedaly zvládnout. Dopředu to nebylo špatné, ale musíme líp zvládnout defenzívu,“ prohlásil Zelený.

Jen postup do play off Ligy mistrů by Spartě přinesl bonus 5 milionů eur, asi 125 milionů korun. A zároveň by v případě vyřazení s Čenstochovou hrála na podzim Evropskou ligu. Za účast ve skupině by získala dalších 3,63 milionů eur (90 milionů korun).

Dotáhnout minulý týden slibně rozehrané prodloužení, měla by dnes už „vystaráno“ a na tým by nebyl tak velký tlak jako v předchozím souboji s Kodaní.

Proti Dinamu se hraje právě o zmíněných 90 milionů korun. I když Evropská liga proti Champions League výrazně zaostává finančně i prestiží, pro české kluby je pořád výbornou soutěží se skvělými soupeři.

Poražený ze souboje Dinama a Sparty se přesune jen do Konferenční ligy, pohárové soutěže číslo tři. Ta vynese základní bonus 2,94 milionu eur, v přepočtu přibližně 70 milionů korun. To má Sparta jisté minimálně.

„Tím se rozhodně neutěšujeme, to bychom šli sami proti sobě. Chceme Evropskou ligu,“ zdůraznil Kuchta. „Už jen kvůli našim fanouškům. Věřím, že i v Záhřebu budou stát za námi, podporují nás neskutečně. Já jim chci poděkovat výkonem a výsledkem, po kterém budeme mít v odvetě šanci na postup.“

Na Maksimiru bude fandit přibližně 150 sparťanů, kteří dorazí autobusy i automobily.

Utkání provázejí silná bezpečnostní opatření. Když se oba kluby v pohárech potkaly naposled, v roce 2008 po potyčkách v Praze zůstaly desítky zraněných a zatčených.

V prvním duelu v Záhřebu den před utkáním místní chuligáni napadli zástupce partnerů a sponzorů Sparty, když se vraceli z večeře. Vyvázli ve zdraví jen díky zásahu členů klubové ochranky, ti však s vážnými zraněními museli do nemocnice.

Před dvěma týdny se dvě stovky stoupenců Dinama vydaly do Atén, po krvavých potyčkách zůstal jeden mrtvý fanoušek AEK Atény. Proto bylo utkání na AEK odloženo na minulou sobotu a hrálo se jako odveta. Po událostech z Atén disciplinární komise UEFA zakázala fanouškům Dinama navštěvovat evropská venkovní utkání do konce letošního ročníku.