Ostrý debut slávisty Zimy. Dobře jsme si to rozehráli, u nich musíme rozhodnout

Sorry Kaba se sice dostal do tří nadějných příležitostí, ale neskóroval.

Slávistického brankáře tak málem překonal právě Zima, ve třetí minutě nastavení si na vlastní bránu srazil ostrý centr Mabila. Může děkovat Ondřeji Kolářovi za skvělý reflex. Bylo vidět, jak si oddechl.

„Šance jsme měli my i oni. Někdy hraje roli štěstí,“ říkal Zima v rozhovoru pro O 2 TV.

V základní sestavě nastoupil vedle Davida Hovorky, místo tak nezbylo na nejzkušenějšího ze stoperů Ondřeje Kúdelu.

„Příjemný pocit, když jsem byl na hřišti a slyšel znělku Ligy mistrů,“ líčil Zima.

„Soustředil jsem se na zápas jako v lize, abych předvedl co nejlepší výkon.“

Dánský šampion však jistě většinu ligových soupeřů kvalitou převyšoval.

„Bylo to srovnatelné se zápasy se Spartou nebo s Plzní. Ale samozřejmě vím, že jde o mnohem víc, ve hře je mnohem víc peněz.“

Guinejský útočník Kaba byl pro něj těžkým protivníkem, i když Zima se mu se 190 centimetry výškou vyrovnal.

„Byl silný v osobních soubojích, museli jsme ho zdvojovat, což se nám dařilo. Bylo důležité, že jsme na sebe s Davidem Hovorkou hodně mluvili,“ poznamenal Zima.

Odveta v Dánsku se hraje příští středu 30. září. Pro Slavii je 0:0 lepší než jakákoli jiná remíza.

„Je to otevřené. Dobře jsme si to rozehráli a u nich to musíme rozhodnout. Ale musíme do toho dát víc.“