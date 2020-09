Mydlili to, u nich to bude ještě horší, tuší slávistický tvrďák Coufal

V závěru viditelně kulhal, ale dohrál. „Hráli od podlahy, mydlili to, je to jejich styl,“ poznamenal slávistický obránce v rozhovoru pro O2 TV.

„Chtěli nám to znepříjemnit, to je jejich styl. U nich to bude ještě horší,“ vydechl znovu.

Sáhli jste si na dno?

Žádný člověk si nesáhl úplně na dno, když nebojuje o život. Ale bylo to hodně náročné.

Čím to, že jste se nedokázali prosadit?

Nefungoval nám presink, ani to moc nešlo. Pořád jsme sprintovali nahoru dolů a skákali do soubojů. U nich v odvetě musíme něco vymyslet a dát gól. A žádný nedostat, nebo maximálně jeden.

Vy sám jste zvyklí většinu utkání útočit, proti dánskému šampionovi jste se však dopředu příliš nedostal. Proč?

Byli na nás dobře připravení. Jakmile jsem dostal míč, protihráči hned byli u mě. Přišlo mi, že to byl podobný zápas jako tenkrát s Genkem. Ale ten chtěl hrát fotbal, což nám vyhovovalo. Odveta bude ještě těžší zápas.