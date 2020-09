Trpišovský: Výsledek musíme brát. Fotbal bez diváků je strašně smutný

„Vzhledem k tomu, jak zápas proběhl, je pro nás výsledek dobrý. Vidíme, jak silný soupeř proti nám stojí,“ vysvětloval novinářům při pozápasové videokonferenci. „Sestava byla laděná tak, abychom byli stoprocentní v defenzivě a nedostali gól, i když jsme ho doma taky chtěli dát. Vzhledem k vývoji výsledek musíme brát.“

Narážíte na šance Midtjyllandu ze druhého poločasu?

Ano, tam nás Ondra Kolář v brance podržel. Škoda, že v nervózním úvodu jsme nedohráli dvě situace, postupem času se zápas vyrovnával.

Připomínalo vám utkání souboj s Genkem v Evropské lize z předloňské sezony? Tam se domácí zápas odvíjel podobně.

Souhlasím. S Genkem to doma taky bylo opatrné, i když to byl trochu jiný tým, dopředu fotbalovější než Midtjylland. Ten je fyzicky mimořádně vybavený. Vidíte, že ten tým je hodně komplexní, chodí odtamtud hráči do nejlepších soutěží, do Anglie, Španělska, i teď mají spoustu mladých, dynamických, hráčů. My máme hráče tvrdé, soubojové, přesto spoustu situací soupeř ustál. Ale průběh byl opravdu podobný Genku. Po prvním zápase tam společné znaky vidím, snad to tak bude i po odvetě, kterou jsme tehdy v Belgii zvládli.

Čekal jste od hráčů směrem dopředu víc?

Přál bych si, abychom měli nebezpečných situací víc, ale zase zmíním sílu soupeře. Jsou hodně defenzivně ladění, skvělí ve středu hřiště, rychlí, soubojoví. V Evropě nedostali gól, v lize jich dostávají málo. Čtyři obránci i dva defenzivní záložníci jsou v soubojích hodně silní. Nechtěli jsme tedy vytahovat dopředu tolik hráčů, právě kvůli jejich brejkům. Nezapojovali jsme se do ofenzivy tak jako normálně, protože jejich rychlost a kvalita směrem dopředu je velká. V odvetě si můžeme ohledně postavení na hřišti dovolit víc riskovat.

Ale i ta bude bez diváků. Jak jste nulovou atmosféru vnímal?

Mám pro to jedno slovo: smutné. Strašně smutné. My, co jsme na atmosféru zvyklí, se s tím těžko srovnáváme, blíží se to přípravným zápasům. Fotbalu ani té soutěži to vůbec nesluší.

Co změnit, aby postup v odvetě klapl?

Musíme zlepšit standardky, obranné i útočné. To může hrát obrovskou roli. A musíme se dostávat do víc výhodných situací směrem dopředu. V ose hřiště má Midtjylland velkou výškovou výhodu, musíme se dostat víc na zem, do kombinace, do běžeckých věcí.

Standardkami vás soupeř dvakrát překvapil, jeho hráči při nich vybíhali z hloubi pole.

Jsou v tomhle ohledu velice silní, vybírají si na to typy hráčů. Dobře jsme si poradili s rohy a auty, ale dvakrát jsme měli problém s přímým kopem. Musíme se na to zaměřit, protože právě takhle rozhodli i zápas s Bernem.

Kolik sil zápas stál? Sáhnete o víkendu hodně do sestavy?

Máme na to tři dny, určitě to budeme zvažovat. Zápas byl fyzicky hrozně náročný, nešlo jen o běhání, ale i o spoustu kontaktů. Soubojů bylo strašně moc, ve velké intenzitě. Navíc nechceme přijít o hráče, které v evropských zápasech nutně potřebujeme. Změny v sestavě určitě budou.