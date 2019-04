Nenahraditelný unikát Souček. Hráči si musí jeho úkoly rozdělit, tuší kouč

„Je to podobné, jako by Chelsea vypadl Eden Hazard. Tomáš je unikát, jeho úkoly si budou muset ostatní rozdělit mezi sebe,“ tuší trenér Jindřich Trpišovský.

Očekává se, že znovu ukáže na Krále a Traorého, kteří zvládli náročné zápasy v Genku i se Sevillou. Ale co volná pozice po Součkovi?

„Nebude to kus za kus, musíme zálohu poněkud přeskupit, protože místo Tomáše nastoupí hráč s trochu jinou typologií,“ naznačil.

Mohl by to být třeba Ngadeu, který by se vysunul z obrany, a ve stoperské dvojici by pak vedle Kúdely nastoupil Deli. K dispozici je také uzdravený Ševčík, jehož od února trápila zraněná třísla, a do slušné formy se dostal i Hušbauer, byť na jaře dostává příležitosti takřka výhradně v domácí soutěži. Nebo dojde na možnost se Stochem uprostřed a Masopustem a Zmrhalem na křídlech?

„Variant je pořád víc, ale po posledním tréninku se nám jedna z nich rýsuje,“ prozradil slávistický kouč. „Ale nic to nemění na faktu, že Tomáš nám bude chybět hrozně moc. Je důležitý ve všech fázích hry, při obranných i útočných standardkách.“

A Slavia zatím není naučená nastupovat bez něj.

Vždyť například v aktuálním pohárovém ročníku jí Souček nescházel ani minutu. V předkole Ligy mistrů, v základní skupině Evropské ligy i ve vyřazovací části soutěže odehrál všechno, jenže do zápasu s Chelsea ho nepustí třetí žlutá karta. Mimochodem hodně zbytečná karta...

Zbývalo deset minut do konce prodloužení osmifinálové odvety proti Seville a Slavia nutně potřebovala vstřelit branku.

Souček, který už předtím jeden gól dal, vystřihl zasekávačku po přihrávce od Zmrhala, v pokutovém území po jemném kontaktu s obráncem Carricem propnul tělo a skácel se k zemi. Chtěl další penaltu, jenže rozhodčí Kulbakov z Běloruska mu ukázal žlutou kartu za filmování.

„Přišlo mi, že to pokutový kop klidně mohl být, cítil jsem dotyk, jen tak bych nespadl,“ hájil se posléze. Ovšem zbytečně.

Slavia - Chelsea ve čtvrtek od 21 hodin v Edenu Rozhodčí: Zwayer - Schiffner, Achmüller - Siebert, Stegemann (všichni Něm.). Předpokládané sestavy

Slavia: Kolář - Coufal, Kúdela, Ngadeu, Bořil - Traoré, Král - Masopust, Stoch, Zmrhal - Škoda. Chelsea: Arrizabalaga - Azpilicueta, Rüdiger, Christensen, Emerson - Kanté, Kovačič, Barkley - Willian, Giroud, Pedro.

Vytáhlý středopolař vynechal od července jen nedávné utkání v Příbrami (3:1) a zanedbatelných sedm minut v prosincovém duelu proti Mladé Boleslavi (3:2). Po brankáři Kolářovi je nejvytíženějším fotbalistou Slavie.

„Pomalu bychom si ovšem měli zvykat na chvíle, kdy se bez něj budeme muset obejít. Bohužel,“ pokračoval Trpišovský.

Už před rokem se na čtyřiadvacetiletého reprezentanta vyptávali zahraniční nápadníci a lze předpokládat, že po vydařené sezoně podtržené výbornými výsledky v Evropě bude zájem zvenčí ještě výraznější.

Proto může duel Chelsea posloužit Slavii jako generálka na příští sezonu. Zvládne ji?