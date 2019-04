Chelsea a její hazard. Zůstane belgická hvězda v Edenu na lavičce?

I když je jinak skromným slušňákem, který nedává sebevědomí najevo, sám se za geniální sólo pochválil: „Jo, bylo to něco extra!“

Pokud jste sledovali, jak v malém londýnském derby dovedl tým ke třem bodům téměř sám a jak si s protihráči drze pohrával při každé příležitosti, museli jste žasnout.

A možná vás napadlo: Co ještě pořád dělá v Chelsea? Ne snad, že by tým v modrých dresech nepatřil k širší světové špičce. Až dnes večer vyběhne v Edenu proti Slavii ve čtvrtfinále Evropské ligy, bude to událost, která se vryje do paměti generací fanoušků se sešívaným srdcem.

Vršovice pulzují nadšením, protože takový zápas slávisté přes deset let nezažili – naposledy na podzim 2007 v Lize mistrů proti Arsenalu. Ale Hazard, malý velký muž s desítkou na zádech, má na to, aby se posunul z jihozápadu Londýna ještě o poslední stupínek výš. Zřejmě se to brzy stane.

V osmadvaceti má nejvyšší čas, pokud se chce posunout blíž k úrovni dlouho nedostižných bohů Ronalda a Messiho. A Realu Madrid by se obounohý šikula s míčem neustále dokonale přilepeným ke kopačce náramně hodil: tak moc, že ho v létě chce přilákat za 100 milionů liber – zhruba tři miliardy korun.

Nejdražší hráč světa z Hazarda zřejmě nebude, protože mu ze smlouvy v Chelsea zbývá už jen rok. Ale do top pětky by se vešel, pokud námluvy s Realem klapnou.

Slavia - Chelsea Úvodní duel čtvrtfinále Evropské ligy sledujte ve čtvrtek od 21.00 online.

V Anglii se to bere jako téměř hotová věc, proto se také fandové West Hamu v pondělí rivalům skandováním vysmívali, že jim jejich idol jistojistě utíká do Madridu. „To se pletou,“ reagoval Hazard klidně. „Co bude v létě, se teprve uvidí, nic není hotové. Teď chci dovést Chelsea do top čtyřky v lize a vyhrát s ní Evropskou ligu.“

K tomu může pomoci už večer. Když včera na letišti Gatwick nastoupil do speciálu směr Česko, posadil se vedle argentinského útočníka Higuaína a společně celí rozesmátí poslali fanouškům do kamery vzkaz: „Vyrážíme do Prahy!“

Jenže je klidně možné, že i tenhle výjezd prožije Hazard zachumlaný v teplákovce na lavičce – tak jako předchozí tři duely v Evropské lize.

Zatímco v Premier League kouč Sarri hlavního tahouna posadí jen výjimečně, v pohárech, kde Chelsea může zachránit nevýraznou sezonu, posbíral lídr týmu dohromady nicotných 113 minut.

Z deseti zápasů zasáhl jen do tří a jenom v listopadu v běloruském Borisově hrál od začátku. Přijde snad v Praze čas, kdy italský kouč vytáhne hlavní zbraň?

Těžko odhadovat, protože pod Sarrim je Chelsea značně nečitelná. Ale mohlo by ho trknout, že Hazard na české soupeře platí.

Pamatujete, co provedl před šesti lety v Evropské lize se Spartou? Chelsea si z Prahy přivezla výhru 1:0, ale doma brzy prohrávala a trápila se. Až do chvíle, kdy po hodině hry naskočil belgický střízlík.

Kouzlil, vymýšlel, bavil. A ve druhé nastavené minutě dokonalou ranou do růžku odmítl prodloužení. I Slavia s ním má trpkou zkušenost: Lille, odkud vylétl za slávou, pomohl před deseti lety v Edenu dvěma přihrávkami k vítězství 5:1.

Teď jsou slávisté ještě větším outsiderem, navíc bez vykartovaného lídra Součka. A tuší, co je čeká. „Stojí proti nám absolutní špička,“ ví kouč Jindřich Trpišovský. „Ale chtěli jsme se s ní poměřit a vidět, na co máme. Věřím, že doma to můžeme zvládnout.“

Kdyby Chelsea nevyužila hlavního tahouna, šance by vzrostla. Dovolí si tenhle malý hazard?