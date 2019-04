Hazardovi znepříjemním život, bude to největší zápas kariéry, těší se Coufal

Známý anglický klub hraje ve čtvrtfinále Evropské ligy v Edenu ve čtvrtek od 21 hodin. Odveta je na programu přesně o týden později.



Slavia - Chelsea ve čtvrtek od 21 hodin v Edenu Rozhodčí: Zwayer - Schiffner, Achmüller - Siebert, Stegemann (všichni Něm.). Předpokládané sestavy

Slavia: Kolář - Coufal, Kúdela, Ngadeu, Bořil - Traoré, Král - Masopust, Stoch, Zmrhal - Škoda. Chelsea: Arrizabalaga - Azpilicueta, Rüdiger, Christensen, Emerson - Kanté, Kovačič, Barkley - Willian, Giroud, Pedro.

„Moc dobře si uvědomujeme, jaká exktrakvalita proti nám bude stát, ale zkusíme se s tím důstojně popasovat,“ řekl po středečním tréninku slávista Coufal.

Je příprava na duel s Chelsea něčím odlišná?

Když ji srovnám třeba s Genkem, který jsme asi všichni viděli na videu poprvé, tak specifická je. Každý z nás zná Chelsea z televize, třeba ze zápasů z Anglie nebo Ligy mistrů. A i když možná přesně netušíme, s jakou sestavou přijedou, jsme si vědomí obrovské kvality, kterou všichni mají.

Srovnatelnou s Brazilci, kterým jste před dvěma týdny čelili s reprezentací?

Řekl bych, že proti Chelsea to bude trochu jiný zápas. S Brazílií jsme hráli v uvozovkách pouhý přátelák, zatímco teď jde o postup, o semifinále Evropské ligy. Bude to válka a my víme, jaká jména náš soupeř ve svém kádru má.

Například Hazarda, jednoho z nejcennějších fotbalistů planety. Pokud nastoupí, budete ho bránit právě vy, nemáte strach?

Nebojím se ho, ale rozhodně k němu mám velký respekt. Když udělá z pěti obránců najednou v Premier League kužely, tak by asi nepřekvapilo, kdyby ho udělal i z jednoho kluka z české ligy. Ale vážně: chci mu ukázat, že i my tady umíme hrát fotbal a chci mu to co nejvíc znepříjemnit. Těším se na něj, ale také on se má na co těšit.

Může pro vás být výhodou, že Chelsea v neděli v lize narazí na Liverpool, což je pro ni dost možná důležitější zápas než ten čtvrteční v Edenu?

Pár změn asi udělají, ale my jsme v podobné situaci. V neděli hrajeme se Spartou, což je srovnatelné jako jejich utkání s Liverpoolem. Určitě chceme zvládnout oba zápasy a jsem si jistý, že v Chelsea jsou na tom podobně.