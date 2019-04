Když byla Chelsea v Praze: dupnutí na nohu, procházka po Karlově mostě

Chelsea ve čtvrtek od 21.00 v úvodním čtvrtfinále Evropské ligy nastoupí proti Slavii. Půjde o první vzájemný střet obou klubů.

V samostatné české historii na Chelsea poprvé narazila Viktoria Žižkov, duel Poháru vítězů pohárů se však kvůli jejímu nevyhovujícímu stadionu hrál v Jablonci.

Dvakrát se proti Chelsea už za éry jejího ruského majitele Abramoviče postavili sparťané.

A když tu Chelsea byla naposled, její slavný kouč José Mourinho těžce nesl porážku v evropském Superpoháru proti Bayernu Mnichov.

Chelsea poprvé Na Žižkově? Ne, v Jablonci!

Hrál se ještě Pohár vítězů pohárů a Viktoria Žižkov v něm po postupu přes švédský Norrköping dostal v prvním kole Chelsea, která v roce 1994 zdaleka neměla takový zvuk jako dnes.

Viktoria nejdřív na Stamford Bridge překvapila dvěma zásahy v první půli, ale nakonec anglickému mužstvu podlehla 2:4. Slušný výsledek znamenal naději pro domácí odvetu, jenomže Žižkov ji nakonec doma odehrát nemohl.

Zakázal to kvůli technickým a bezpečnostním podmínkám Českomoravský fotbalový svaz.

„Utkání s Chelsea bylo zařazeno mezi nejrizikovější nejen proto, že londýnský klub má nejneurvalejší fanoušky, ale i proto, že delegát po utkání předkola stejně jako Norrköping písemně upozornili sekretariát UEFA na nedostatky, které na žižkovském stadionu shledali,“ psalo se v Rudém právu.

Žižkov obdržel od svazu seznam náhradních variant - Letnou, Strahov a dokonce ostravské Bazaly, ale nevybral si.

Stadion Baníku logicky odmítl kvůli vzdálenosti, Strahov kvůli obavám z nízké návštěvnosti a vyšší ceně vstupenek. Letná nevyšla kvůli tehdejším napjatým vztahům mezi Spartou a Viktorií.

A tak Chelsea přijela na odvetu do Jablonce. Místní se obávali nechvalně proslulých anglických rowdies, fandů hostů nakonec přijelo místo dvou tisíc „jen“ 750. Celkem přišlo přes pět tisíc lidí, viděli neproměněnou penaltu Petra Vrabce a remízu 0:0.

„Byl to pro nás těžký zápas. Viktoria Žižkov hrála velmi dobře, měli jsme co bránit,“ uznal pak Glenn Hoddle, trenér postupujících.



Chelsea podruhé Výhra na Spartě

Jen dva měsíce poté, co Chelsea koupil Roman Abramovič, dorazil hvězdný výběr na Spartu k utkání Ligy mistrů. V září 2003 to byl vůbec první pohárový duel klubu v hlavní soutěži pod novým ruským majitelem.

Po příletu do Prahy v tlačenici jeden ze sběratelů autogramů nechtěně šlápl na nohu dánskému záložníkovi Jesperu Grönkjaerovi, což ho namíchlo, ale ochotně se stejně jako ostatní podepisoval. Žádosti o rozhovor však českým novinářům fotbalisté odmítali.

Desailly, Hasselbaink, Makelele, Mutu, Lampard, Duff, Petit, Crespo či Verón. Většina hvězd přišla do londýnského klubu v létě díky milionům Abramoviče.

„Sparta? Nic moc mi to neříká,“ pronesl Eidur Gudjohnsen, islandský útočník. „Víc se dozvím, až nám trenér pustí video.“

„Kromě Poborského vlastně neznám žádného hráče,“ prohodil argentinský útočník Hernán Crespo, který s Poborským hrál dřív v Laziu.

V minibarech na pokojích hráčů v hotelu Praha, kde výprava bydlela, nesměly být žádné alkoholické nápoje, což byl požadavek trenéra Ranieriho.

Zápas na Letné vyhráli hosté 1:0, pět minut před koncem rozhodl po dohrávaném rohovém kopu francouzský stoper William Gallas. Spartu dlouho držel Jaromír Blažek.

„Jednoduché to vůbec nebylo,“ řekl Galllasův parťák z obrany a kapitán Marcel Desailly.

„Náhoda, naše smůla a jejich štěstí,“ poznamenal sparťanský kapitán Karel Poborský. „Ale musím přiznat, že jejich kvalita je někde jinde než naše. My jen odkopávali. Nebyli jsme schopni si přihrát. Oni si dali deset míčů na jeden dotek, my tak dva.“

Chelsea potřetí Šťastné střídání

V únoru 2013 bylo v Praze nevlídné počasí, ale Petr Čech vzal spoluhráče z hotelu Four Seasons na procházku po nedalekém Karlově mostu, odkud si fotbalisté fotografovali panorama Hradčan, Malou Stranu, Novotného lávku či Smetanovo nábřeží.

Vzbudili velký rozruch mezi turisty i obyvateli Prahy. Hýřili dobrou náladou, s fanoušky se ochotně fotili.

U vedení klubu vzbudily pohledy památky takové nadšení, že na čtvrteční duel na Slavii se vyspí v hotelu Mandarin na Kampě v srdci Malé Strany.

Španělský trenér Rafael Benítez, velký sympaťák, na tiskovce před úvodním duelem vyřazovací fáze Evropské ligy káral české novináře, proč Spartu v souboji s jeho týmem podceňují.

„Říkáte, že jsme museli „jen“ do Prahy a hrát „jen“ s nějakou Spartou. Sparta je velký klub, Praha nádherné město. Samozřejmě, že Liga mistrů je víc, ale my z ní vypadli a už s tím nic nenaděláme,“ zdůraznil Benítez.

Čech chytal svůj 99. pohárový zápas a dodnes je pro něj jedním z nejemotivnějších, které za svou unikátní kariéru zažil. Neinkasoval a Chelsea díky brance střídajícího brazilského záložníka Oscara ze závěru utkání vyhrála 1:0.

„Bylo to zvláštní se vším všudy,“ říkal Čech. „Jako jediný od nás jsem rozuměl všem protihráčům, od roku 2000 jsem se nerozcvičoval na levé straně hřiště.“

Kuriózní moment nastal po utkání, hráči Chelsea se divili, proč si s nimi sparťané nejdou měnit dresy. Mohlo za to nedorozumění. Před příletem se do Prahy dostala informace, že si Chelsea nepřeje, aby si hráči po utkání dresy měnili.

„Žádný zákaz jsme neměli,“ tvrdil se Čech. „Šel jsem za Vaclíkem a dres jsem mu sám nabídl. Nejdřív se divil, ale pak poslal i další kluky.“

Chelsea počtvrté Naštvaný Mourinho

„Chybělo pět vteřin, pět vteřin,“ litoval Petr Čech. „Je chvíli po zápase, takže... To je samozřejmě velké zklamání. Chybělo malinko a všechno bylo jinak. Tohle je obrovské zklamání.“

Český brankář Chelsea těžce nesl, že jeho mužstvo proti Bayernu Mnichov nezvládlo boj o evropský Superpohár.

Ten se poprvé hrál mimo Monako, Evropská fotbalová unie (UEFA) souboj vítěze Champions League a Evropské ligy přiděluje menším fotbalovým zemím, které nemají stadiony pro pořádání velkých finále či závěrečných turnajů.

A jako první vybrala Prahu, která nabídla stadion v Edenu. Z pohledu českého fanouška nemohlo jít asi o atraktivnější souboj. Chelsea s Čechem a se (staro)novým trenérem José Mourinhem, proti Bayernu Mnichov, nejbližšímu světovému velkoklubu od českých hranic, s koučem Josepem Guardiolou.

Chelsea, i když se převážně bránila, dvakrát vedla. V normální hrací době skončil zápas 1:1, po prodloužení 2:2. Vyrovnal Javi Martínez z posledního zoufalého útoku. A pak Bayern triumfoval na penalty, jediným neúspěšným exekutorem byl Lukaku.

Chelsea musela celé prodloužení absolvovat v deseti po vyloučení brazilského záložníka Ramireze v 85. minutě.

„Pochopitelně, že mě tato porážka štve. Můj názor je - a doufám, že za názor mě nikdo nebude trestat - že lepší tým v Praze prohrál. To se ale ve fotbale stává,“ prohlásil Mourinho.

„Rozhodčí v prodloužení k patnácti minutám obou poločasů přidával další minutu, byl do toho celý žhavý. A Martínez pak v posledních vteřinách vyrovnal. Myslím si, že i proto to nebylo zasloužené vítězství soupeře. Takhle velké finále by zkrátka nemělo být zabité vyloučením po druhé žluté kartě, Ramirezovi to mělo projít. Kdyby zápas pískal anglický rozhodčí, který s hráči komunikuje, zastavil by po Ramirezově faulu hru, přivolal by si ho a řekl mu, jak se věci mají, že by neměl provokovat.“

Chelsea popáté Bez tréninku v Edenu

Do Prahy se Chelsea vydala až ve středu odpoledne, před zápasem dokonce nebude v Edenu ani trénovat. Až v den utkání v Praze absolvuje lehké protažení, přípravu a procházku.

To Slavia k evropským zápasům cestuje dva dny předem.