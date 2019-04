Poklona, Cristiano. Ronaldův návrat na scénu ocenili i soupeři z Ajaxu

Jeden zápas na lavičce, při následujícím odpočíval. Další tři utkání Juventusu Turín fotbalista Cristiano Ronaldo vynechal kvůli svalovému zranění, které si v závěru března způsobil v reprezentaci.

Jakmile potíže odezněly a Ronalda trenér „vypustil“ na scénu, skóroval. Juventus v Amsterdamu vedl 1:0, po půli brazilský záložník Neres srovnal na konečných 1:1.

„Ronaldo je ve vápně jako dravec. Jakmile vidí šanci, a stačí mu i malá, tak jde za ní a umí ji využít. Je neskutečně rychlý,“ poznamenal devatenáctiletý stoper Matthijs de Ligt, který nastupuje v základní sestavě už i za nizozemskou reprezentaci.

V závěru poločasu Ronaldo převzal míč ve středu pole, rozdal ho na pravou stranu a sprintoval do vápna. Za pět vteřin k němu dolétl centr Cancela, portugalský útočník ho „rybičkou“ poslal do sítě.

Liga mistrů, čtvrtfinále Barcelona vyhrála v Manchesteru

„Když se takhle dostane ve vápně k míči, tak je téměř jisté, že dá gól. Dělá to tak už patnáct let, je to vynikající hráč,“ řekl až obdivně záložník Frenkie de Jong z Ajaxu, od léta akvizice Barcelony v přepočtu za dvě miliardy korun.

Ronaldo dal svůj už 125. gól v Champions League, v čele historické tabulky střelců zvýšil náskok před svým rivalem Lionelem Messim z Barcelony, který má na kontě 108 branek.

„Ronaldo opět ukázal, že je to hráč jiné úrovně. Má úplně jiný pohyb a načasování než ostatní,“ řekl Massimiliano Allegri, trenér Juventusu.

Stejná slova uslyšíte i od trenérů, kteří vedou Messiho.

Mimochodem, Messi během stejného večera asistoval u jediného gólu Barcelony v Manchesteru (1:0).