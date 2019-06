Fotbalový génius Ronaldo. Hattrick? Pro něj nic nového, zní z Portugalska

A nejen kvůli třem zásahům v semifinále Final Four Ligy národů. Viděli jste tu kličku, kterou znemožnil Kevina Mbabua?

Rychle vpřed, zaseknout zpátky, chvíli počkat... A nasadit nebohému švýcarskému bekovi potupné jesličky.

RT From_The_Fans: Ronaldo still destroying careers at 34 years old 藍 pic.twitter.com/kM0tjarELy — talentsarena (@talentsarena) June 6, 2019

„Jeho hru jsem už popsal mnoha přídavnými jmény. Trénoval jsem ho v roce 2003 a viděl jsem, čeho může dosáhnout. Je to génius. Existují malířští géniové, sochařští géniové a on je fotbalový génius,“ prohlásil kouč Fernando Santos, který Ronalda krátce vedl ve Sportingu Lisabon před jeho přestupem do Manchesteru United.



S chválou nešetřil ani spoluhráč Bernardo Silva: „Na podobné věci jsme zvyklí. Předvádí je už od nepaměti a nikoho nepřekvapují. Dát tři góly je pro něj normální, nic nového. Často rozhoduje zápasy.“

Tentokrát ta slova sedí přesně, protože duel byl až do 88. minuty nerozhodný. Stav 1:1 navíc úplně nevypovídal o průběhu hry, v níž měli navrch Švýcaři.

Jenže neměli Ronalda.

Portugalský fenomén, který se poprvé prosadil v pětadvacáté minutě z přímého kopu, dal krátce před koncem gól na 2:1. Vzápětí si vychutnal přešlapovačkou Manuela Akanjiho a pojistil domácí postup do finále Final Four.

„To byl náš cíl. Ze tří gólů mám radost, byly důležité a krásné, ale hlavní je, že jsme vyhráli a postoupili,“ prohlásil Ronaldo.

Jeho statistiky ohromují, od domácího evropského šampionátu v roce 2004 skóroval na deseti mezinárodních turnajích.

Ve 157 zápasech za Portugalsko nastřílel 88 branek a je nejlepším evropským reprezentačním střelcem všech dob - nejúspěšnějším mezinárodním kanonýrem je bývalý íránský útočník Ali Daeí, který se ve 149 utkáních radoval ze 109 tref.

Proti Švýcarsku si Ronaldo připsal sedmý hattrick za národní tým a celkem třiapadesátý v kariéře.

Navíc prokázal neuvěřitelnou efektivitu: jen čtyři doteky s balonem v pokutovém území protivníka, z pouhých tří střel na bránu vytěžil tři góly.

„Za stavu 1:1 to bylo na ostří nože: kdo dá další branku, vyhraje. Naštěstí pro nás se v pravé chvíli objevil Cristiano,“ uznale kývl obránce Ruben Dias, který se spoluhráči už vyhlíží nedělní finále.

V něm Portugalci vyzvou lepšího z dvojice Nizozemsko - Anglie. „Ať už se proti nám postaví kdokoli, bude to obtížné. Oba týmy jsou vynikající. Doufám, že nás fanoušci znovu podpoří, protože spolu jsme silnější,“ dodal Ronaldo.