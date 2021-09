S Dočkalem i Čelůstkou. Sparta vyrazila na pohárový souboj do Dánska

Třiadvacet hráčů, které nominoval trenér Pavel Vrba, se ve středu dopoledne usadilo ve speciálu, který po necelých dvou hodinách přistál na největším skandinávském letišti v Kodani.

Vystoupili z něj i fotbalisté, které sparťanská veřejnost dlouho očekává.

Středopolař Dočkal hrál naposledy 7. srpna proti Karviné (1:0). Po souboji ze závěru poločasu utrpěl poranění postranních vazů v koleni a musel střídat.

Stoper Čelůstka má pauzu od mistrovství Evropy, kvůli zdravotním potížím nedohrál čtvrtfinále proti Dánsku 3. července. V neděli nastoupil za béčko v druhé lize, zvládl celé utkání, což bylo ujištění, že už je definitivně zpátky.

Fit už je také norský krajní hráč Andreas Vindheim, který v současné sezoně odehrál jen červencový duel na Rapidu Vídeň a pak sedmnáct minut v lize v Liberci. I on se vrací po zranění.



Ve výpravě nechyběl ani slovenský záložník Lukáš Haraslín, čerstvá posila ze Sassuola. Poprvé za Spartu nastoupil o víkendu na pár minut v Plzni a při porážce 2:3 měl nadějné záblesky. Po jeho akci padl druhý gól Sparty.

Kouč Vrba však pořád ještě nemůže počítat s oběma Krejčími, Julišem či Höjerem, který se po letním přestupu z Aarhusu domů nepodívá.

Bröndby Kodaň - Sparta Evropská liga, čtvrtek 21.00

Sparta půjde do zápasu po nepovedeném představení v Plzni, kdy selhala především v defenzivní fázi.

Proto se dají očekávat změny. Otázkou je, jak složí obranu, když přibyl Čelůstka, což je další stoper k Štetinovi, Panákovi a Hanckovi. Ten v Plzni hrál na levém kraji.

Konkurenci na křídle zvýšili Haraslín i Vindheim.

O místo ve středu pole se pochopitelně hlásí Dočkal.

V Dánsku nejsou žádná koronavirová omezení a jelikož UEFA povolila i návštěvu hostujících příznivců, Sparta vypravila také druhé letadlo se zástupci partnerů a sponzorů. Další fandové dorazí po vlastní ose, Spartu by na stadionu mělo podporovat pět až osm stovek fanoušků.

Úvodní duel základní fáze Evropské ligy je pro oba soupeře velmi důležitý. Ve skupině A je jasným favoritem Lyon, šance Sparty, Bröndby a zbývajícího účastníka Rangers jsou vyrovnané.

Do osmifinále postoupí první dva, třetí v pořadí bude hrát play off o postup do osmifinále Konferenční ligy proti některému z druhých týmů z této nově vzniklé soutěže.

Bröndby bylo v minulé sezoně senzačním dánským mistrem. Nechalo za sebou ekonomicky silnější a hráčsky kvalitnější kluby Midtjylland a FC Kodaň.

Ligu vyhrálo po šestnácti letech a celkově pojedenácté v historii. První titul získalo v roce 1985, do roku 1998 jich mělo devět.

V roce 1991 hrálo semifinále tehdejšího Poháru UEFA, s AS Řím vypadlo po výsledcích 0:0 a 1:2. V roce 1998 se probilo do Ligy mistrů.

Mužstvo se může spolehnout na velkou podporu fanoušků. Stovky jich v říjnu 2003 přicestovaly i do Prahy k odvetě prvního kola Poháru UEFA, na Žižkově tým stvrdil postup, obě utkání vyhrál 1:0.

Po jubilejním desátém titulu v roce 2005 však na klub přišly horší časy, dokonce nebyl daleko od krachu. Postupně se však Bröndby zase zmátořilo.

Současný majitel Andersen napumpoval do klubu spoustu peněz, před sedmi lety přilákal například reprezentačního stopera Aggera z Liverpoolu, ale tým ne a ne prorazit.

Povedlo se to až pod současným trenérem Nielsem Frederiksenem, který přišel od mládežnických reprezentací Dánska. Vybral si mladé pracovité hráče a doplnil je několika zkušenými borci.

Po letošním triumfu v lize však odešly některé opory, za jedenadvacetiletého ofenzivního záložníka Jespera Lindröma dal Frankfurt sedm milionů eur, což je v přepočtu asi 185 milionů korun.

Brémy si vzaly obránce Anthonyho Junga, do Kolína nad Rýnem odešel brankář Marvin Schwäbe a stopera Hjörtura Hermannssona zlákala Pisa.

I proto oslabené Bröndby nemá zrovna ideální start do nového ročníku. V kvalifikaci o Ligu mistrů sice notně potrápilo Salcburk (1:2 a 1:2), ale v dánské Superlize má z osmi zápasů jen jednu výhru, pět remíz a dvě porážky. V tabulce je osmé z dvanácti.

Tým hraje spíš defenzivně a spoléhá na brejky.

Má mladou brankářskou jedničku, klíčovým hráčem je kapitán a stoper Maxsö. Chorvatský záložník Radoševič tvoří hru a góly střílí Mikael Uhre. Víkendovou remízu 1:1 se Sikeborgem zařídil švédský útočník Simon Hedlund.