Hancko: Z Plzně se poučíme. Ukázala nám, čeho se v Kodani vyvarovat

„Jsme trochu v jiné situaci než před rokem,“ přemítal Hancko na tiskové konferenci den před zápasem. „Tým se posunul, určitě je naším přáním jít dál, ale ukáže se až na hřišti, jestli na to máme. První zápas je důležitý, snad jsme se na něj co nejlépe připravili.“

Bröndby - Sparta Čtvrtek 21.00 online

Jak na vás Bröndby působí? Do pohárů se vrací po šestnácti letech.

Dánský mistr má určitě svou kvalitu. Máme k nim respekt. My jsme už loni Evropskou ligu okusili, o to víc se můžeme soustředit na náš cíl. Jsme určitě o něco dál než v minulé sezoně.

Ale poslední ligový zápas v Plzni vám nevyšel. Je to varování?

Víme, že takhle se prezentovat nechceme. Už je to minulost, u videa jsme si to zanalyzovali, poučíme se. To snad v Kodani dokážeme.

Jak důležité je zvládnout první zápas?

Ve čtyřčlenné skupině je každé utkání důležité. Ale určitě by bylo fajn, abychom se dobře odrazili, psychicky nám to pomůže. Pokud se povede bodovat, ideálně vyhrát, může to sehrát podstatnou roli.

Je dost možné, že zrovna s Bröndby se budete přetlačovat o druhé a třetí místo. Má proto dvojzápas s ním ještě větší význam?

Není náš úkol si to takhle propočítávat. Díváme se na každého soupeře stejně, hlavní je, abychom se dobře připravili. Ale samozřejmě, může na tom něco být. Může se stát, že nám tenhle dvojzápas z pohledu postupu do jarní účasti hodně napoví.

Co říkáte tomu, že hrajete první zápas skupiny venku? Nevýhoda?

Doma se nám hraje určitě líp. Ale těším se na to. V kariéře jsem potkal pár spoluhráčů, kteří v Bröndby nebo na jeho stadionu hráli, říkali mi, že je to zážitek. Jako celá Evropská liga, takové zápasy chce hrát každý.

Může vám pomoct, že hráči Bröndby na začátku sezony tápou? Vyhráli jen jeden zápas z deseti.

Těžko říct, jestli to bude výhoda - určitě to budou chtít zlomit. Získali titul, možná jim odešli klíčoví hráči, ale pořád mají hodně kvalitní tým, který má evropské parametry. Nebude to snadné, ale hlavně se snažíme koukat na sebe. V tom nám hodně ukázal zápas s Plzní: víme, čeho se v Kodani musíme vyvarovat.