ONLINE: Bröndby - Sparta, první zápas Evropské ligy proti dánskému mistrovi

Když sparťanský trenér Pavel Vrba vedl mužstvo v základní fázi evropských pohárů, pokaždé ze skupiny postoupil do vyřazovací části. Letos se dá kvalifikovat i ze třetího místa Evropské ligy do play off nově vzniklé Konferenční ligy, kde působí Slavia s Jabloncem.

ONLINE: Bröndby Kodaň - Sparta Praha Utkání sledujeme od 21 hodin minutu po minutě

Do Kodaně už mohl vzít uzdravené Bořka Dočkala s Ondřejem Čelůstkou, fit už je i Andreas Vindheim, který také figuruje na soupisce. To dánský rodák Casper Höjer je stále zraněný a domů se nepodívá. Chybějí také oba Ladislavové Krejčí a útočník Juliš.

Bröndby se v sezoně zatím trápí, z deseti utkání vyhrál mistr Dánska jediné. „Asi momentálně nejsou v optimální pohodě, mají trochu složitější sérii. Ale zase porazili Midtjylland, ten zápas mi hodně ukázal,“ varoval Vrba ve středu večer na předzápasové tiskové konferenci.

Sparta utrpěla první ligovou porážku o víkendu v Plzni, kde Vrba dříve působil a užil si i úspěšná tažení evropskými poháry. Ve skupině Evropské ligy jeho tým ještě narazí skotské Rangers a francouzský Lyon.