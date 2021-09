Vrba na startu skupinové fáze: Spadli jsme ze schodů, teď je zase musíme vyjít

Dosud ve skupinové fázi evropských pohárů vedl Plzeň, ve čtvrtek do ní vstoupí se Spartou na stadionu Bröndby Kodaň.

To je dánským šampionem, ale v novém ročníku vyhrálo jen jeden zápas z deseti.

„Asi momentálně nejsou v optimální pohodě, mají trochu složitější sérii. Ale zase porazili Midtjylland, ten zápas mi hodně ukázal,“ řekl Vrba ve středu večer v útrobách stadionu Bröndby.

Co vám ukázal?

Byli důslední, disciplinovaní, trpěliví a i když ve hře nedominovali, dali dva góly, což rozhodlo. Hráčům jsme ukázali kvalitu, jakou mají v ofenzívě, při organizaci hry, v mezihře. Očekávám podobný zápas, vydají ze sebe maximum.

Bröndby - Sparta Čtvrtek 21.00 online

Očekáváte, že vyrukují s rozestavení se třemi stopery, se pěti záložníky a dvěma útočníky?

Viděl jsem několik zápasů a rozestavení střídali, nemají jen jedno. Sám jsme zvědavý, s čím na nás přijdou.

Vy jste o víkendu prohráli v Plzni. Projeví se to na sestavě?

Ve stejné sestavě hrát nebudeme, nějaké změny budou. Ale sami víte, že vám je neřeknu.

Jak blízko má do základní jedenáctky kapitán Dočkal, který hrál naposled v červenci a zranění kolene už vyléčil?

Asi tři dny s námi trénuje bez omezení. Vzali jsme ho sem i proto, že pro mužstvo hodně znamená nejen na hřišti, ale i mimo hřiště. Uvidíme, jak se bude cítit po posledním tréninku. Budeme se s ním bavit, nechal bych to i na něm.

A co reprezentační stoper Čelůstka, který se zranil na Euru a pod vámi ještě nenastoupil?

Ten je připravený stoprocentně.

Co vám sobotní porážka v Plzni směrem k utkání v Kodani ukázala? Co všechno musíte zlepšit, abyste v Kodani uspěli?

Když si přečtu, co se o nás psalo před týdnem a teď pak po víkendu, tak je to rozdíl. Tak to prostě ve fotbale chodí. Jednou nás chválíte, pak dostaneme ránu, která nás srazí. Představovali jsme si, že jsme na tom jinak. Spadli jsme o pár schodů dolů, teď zase musíme jít nahoru. Plzeň nám ukázala, co nás v Kodani čeká.

Co vás zaskočilo?

V defenzívě jsme byli překvapení, jakou sílu Plzeň měla a špatně jsme reagovali. Doufám, že si z toho něco vezmeme a poučíme se.

Je defenzívní činnost ta, kterou nyní řešíte nejvíc?

Sami víte, že v úvodu sezony jsme měli větší počet zraněných hráčů, což nás ovlivnilo. Pořád nemáme všechny k dispozici, ale v předchozích zápasech jsme byli výrazně lepší v útočné části. Ale teď jsme narazili na mužstvo, která nás předčilo. Museli jsme si říct: Tak pánové vrátíme se k některým věcem, kterým jsme si v poslední době tolik nevěnovali. Plzeň nás přehrávala ve finální fázi, byla lepší a my se musíme poučit. Kdybychom hráli v defenzívě jako v Plzni i příští zápasy, tak nás soupeři potrestají.

Evropskou ligu začínáte venku, kde vám to ne zrovna sedí.

Jestli narážíte na porážku s Rapidem ve Vídni, tak to bylo trochu něco jiného. Oba zápasy s ním byly strašně důležité. Bylo to o tom, jestli budeme dole nebo nahoře. Ale teď jsme v soutěži, která trvá tři měsíce. Lyon je favorit, my Bröndby a Rangers se popereme o postup. Bereme to tak, že co ztratíme na začátku, těžko budeme dohánět na konci. Chceme uhrát body všude, kde to půjde.