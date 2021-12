České kluby počítají výdělky z pohárů. Sparta má téměř 200 milionů

Evropská fotbalová unie (UEFA) vyplácí peníze za účast ve skupině, za každé vítězství i remízu, za desetiletý klubový koeficient, za televizní práva i za postup do jarní vyřazovací části.

Ze tří českých mužstev je na tom nejlíp Sparta, která hrála Evropskou ligu. V pohárové soutěži číslo dvě jsou odměny vyšší než v Konferenční lize, v níž působily Slavia a Jablonec.

Příjmy českých klubů v základní fázi pohárů SPARTA

Evropská liga

účast: 3 630 000 eur (92,5 milionu korun)

dvě výhry ve skupině: 2 x 630 000 eur (32,13)

remíza ve skupině: 210 000 eur (5,4)

desetiletý koeficient: 2 244 000 (57,2) Konferenční liga

1. kolo vyřazovací fáze: 300 000 eur (7,65) Celkem 7 644 000 eur, v přepočtu 195 milionů korun SLAVIA

Konferenční liga

účast: 2 940 000 eur (75 milionů korun)

dvě výhry ve skupině: 2 x 500 000 eur (25,5)

dvě remízy ve skupině: 332 000 eur (8,5)

desetiletý koeficient: 1 112 500 eur (28,4)

druhé místo ve skupině: 300 000 eur (7,65)

1. kolo vyřazovací fáze: 300 000 eur (7,65) Celkem 5 984 000 eur, v přepočtu 152,6 milionu korun JABLONEC

Konferenční liga

účast: 2 940 000 eur (75 milionů korun)

jedna výhra ve skupině: 500 000 eur (12,75)

tři remízy ve skupině: 498 000 eur (12,7)

desetiletý koeficient: 489 500 eur (12,5) Celkem 4 427 500 eur, v přepočtu 113 milionů korun

Rozdíl za účast je 690 tisíc eur, v přepočtu asi 18 milionů korun. Přibližně 3,5 milionu korun je rozdíl za vítězství, přes milion korun za remízu.

Největší mezeru mezi Evropskou ligou a Konferenční ligou dělá podíl za desetiletý koeficient.

Sparta byla mezi dvaatřiceti účastníky šestnáctá a za to bere 2 244 000 eur, v přepočtu asi 57,2 milionů korun. Slavii mezi týmy Konferenční ligy patřilo osmé místo, ale podíl pro ni byl zhruba poloviční.

Ačkoli Slavia uhrála ve skupině osm bodů čili o bod víc než Sparta, na odměnách vyinkasovala 34 milionů korun, o 3,5 milionu méně než rival.

Slávisté si však na rozdíl od sparťanů připsali bonus za druhé místo ve skupině, který činil 7,6 milionu korun.

Oba týmy obdrží stejnou částku za účast v úvodním kole jarní vyřazovací fáze Konferenční ligy, kam se Sparta jako třetí celek skupiny přesunula z Evropské ligy.

Kluby také dostanou částku za prodej televizních práv. Určuje se z poměrné hodnoty národního televizního trhu, což v případě Česka nebude závratná suma, může být v jednotkách milionů korun.

Jablonec hrál stejnou soutěž jako Slavia, svými výkony si vybojoval přibližně 25,5 milionu korun za výhru a tři remízy. Za desetiletý koeficient obdržel přibližně 12,5 milionu korun. Z účastníků Konferenční ligy byl v pořadí dvaadvacátý. Bonus za postup do jarní fáze nebere, protože skončil až třetí ve skupině a v pohárech v současném ročníku končí.

To Sparta a Slavia mohou na jaře připisovat další částky.

Za postup do osmifinále je to asi 15,5 milionu korun, za vyřazení dalšího soupeře a účast mezi nejlepšími osmi by to bylo 25,5 milionu korun.

Semifinalisté dostanou v přepočtu 51 milionů korun, finalisté 76,5 milionu korun a vítěz celé soutěže dalších 51 milionů korun.

Ve srovnání s Ligou mistrů české kluby vydělaly „jen drobné“.

Vždyť jen za účast mezi dvaatřiceti týmy základní fáze Champions League je bonus v přepočtu 400 milionů korun. Jedna výhra ve skupině a máte 72 milionů korun, za remízu je to třetina. A například postup do osmifinále Champions League je honorován čtvrt miliardou korun.