České kluby a koeficient: manko na klíčovou příčku mírně vzrostlo, ale lze ho smazat

Dva postupy do jarní fáze jsou důležité proto, aby Česko dál mělo naději na patnáctou příčku.

Ta je zásadní, aby země mohla do boje o Ligu mistrů vyslat dva týmy, jeden do Evropské ligy a dva do Konferenční ligy. V současném pohárovém ročníku se hraje o nasazení v sezoně 2023/2024.

Protože v minulé sezoně Češi patnácté místo neudrželi, v létě 2022 vyšlou do pohárů jen čtyři kluby, z nichž jen šampion bude hrát o Ligu mistrů. Vítěz poháru a další dva nejlepší týmy z Fortuna ligy budou v kvalifikaci bojovat o Konferenční ligu, což je až pohárová soutěž číslo tři.

Boj o 15. místo 15. Turecko 26,900 bodu

16. Řecko 26,700 bodu

17. Chorvatsko 26,650 bodu

18. Dánsko 26,575 bodu

19. Česko 26,400 bodu

Poznámka: za výhru v základní a vyřazovací fázi jsou 2 body, za remízu 1 bod. Počet získaných bodů se v případě Česka dělí pěti.

Po závěrečných zápasech ve skupinách si Česko sice polepšilo z dvacáté na devatenáctou pozici, ale bodově ztratilo. Vyhrála jen Sparta, která zdolala Bröndby Kodaň (2:0), udržela třetí místo v tabulce skupiny Evropské ligy, což jí zajistilo účast v Konferenční lize.

V ní je i Slavia, která díky remíze v Berlíně proti Unionu uhájila druhé místo ve skupině a na jaře ji čekají vyřazovací boje jako Spartu.

Třetí český zástupce v základní fázi Evropských pohárů Jablonec prohrál v Kluži a je z Konferenční ligy vyřazen. Už v předkolech vypadly Plzeň a Slovácko, proto Česko zisk bodů na hřišti dělí pěti zástupci.

Ve čtvrtek tak připsalo dva body za výhru Sparty, bod za remízu Slavie, která získala ještě další bod za druhé místo ve skupině. Celkově tak na konto přibylo 0,8 bodu, což je víc než činí ztráta na patnácté Turecko.

Následuje šestnácté Řecko, sedmnácté Chorvatsko a osmnácté Dánsko. Pořadí je stále mimořádně vyrovnané, mezi 15. a 20. pozicí je rozdíl jen 0,525 bodu.

Letošní příspěvky českých klubů do koeficientu Slavia 8,5 bodu (1 bod za 1 výhru v předkole, 0,5 bodu za remízu v předkole, 6 bodů za dvě výhry a dvě remízy ve skupině Konferenční ligy, 1 bonusový bod za druhé místo ve skupině) Jablonec 7 bodů (2 body za 2 výhry v předkole, 5 bodů za výhru a 3 remízy ve skupině) Sparta 6 bodů (1 bod za výhru v předkole, 5 bodů za dvě výhry a remízu ve skupině) Plzeň 4 body (4 výhry v předkole) Slovácko 1 bod (výhra v předkole)

Z konkurentů v boji o elitní patnáctku má více mužstev v jarních bojích jen Dánsko, kterému zůstávají ve hře tři týmy. I proto bylo mimořádně důležité, že Sparta poslala z kola ven mistrovské Bröndby. Zůstaly FC Kodaň, Midtjylland a Randers v Konferenční lize.

Turci a Řekové mají stejně jako Česko po dvou zástupcích, Chorvatsko bude reprezentovat už jen Dinamo Záhřeb. V jarní části může dojít na vzájemné souboje. Los úvodního kola vyřazovací fáze Konferenční ligy se uskuteční v pondělí.

Dosud nejvíce bodů v pohárovém ročníku posbírala z českých klubů Slavia (8,5), pak Jablonec (7), Sparta připsala 6 bodů, Plzeň 4 body a Slovácko jeden.

Česko doplácí na nevydařený ročník 2019/2020, v němž získalo po přepočtu jen 2,5 bodu.

Letos má český koeficient hodnotu 5,3 bodu, což řadí kluby v současném ročníku na osmnácté místo.

Zatím je nejlepší Nizozemsko se 14,2 a s pěti týmy ve hře. Těsně za ním následují velmoci Anglie, Francie, dále pak Španělsko, Německo, Itálie, Portugalsko, Rakousko, Srbsko, Švýcarsko, Dánsko, Belgie, Řecko, Izrael, Turecko, Chorvatsko a Norsko.