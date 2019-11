Táta vyžebral Fatimu štěstí na ulici. Teď ho srovnávají s Messim

dnes 11:59

Barcelona (Od našeho zpravodaje) - Je o osm centimetrů vyšší, do míče kope pravačkou a zatím má mezi dospělými jen dva góly. Tak proč by se zrovna on měl v Barceloně stát nástupcem Lionela Messiho? Takových už tu bylo! A přece může Ansu Fati, rodák z Guineje-Bissau, směle myslet na to, že geniálního Argentince jednou nahradí. Našlápnuto má jako nikdo před ním. Pár dní je mu 17 let.