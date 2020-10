Oslavy nepřehánět, Sparta byla jako z papíru, píší v Itálii o výhře Milána

Sparta v utkání Evropské ligy na AC Milán neměla a podlehla 0:3. To je pohled z Česka.

Podle italských žurnalistů však spíš doplatila na ambiciózní a riskantní taktiku.

„Milán hrál rychle a krásně na pohled, ale hlavně napadal rozehrávku Sparty už v jejím zárodku. A mohl si to dovolit díky ambicióznímu, ale riskantnímu plánu hostů, kteří se snažili o rozehrávku od stoperů, a takový Lischka není bezchybný,“ všiml si nejčtenější list Gazzetta dello Sport.

La Repubblica se divila sparťanskému rozestavení 4-2-3-1, s kterým se mužstvo prý těžko sžívalo. „A stoper Lischka podal doslova hororový výkon.“

Obránce, který patřil k nejlepším sparťanům před týdnem proti Lille, zaváhal před prvním gólem.

Poté špatným bráněním a faulem na Ibrahimovice zavinil pokutový kop, který však Zlatan neproměnil. Pak ještě při jednom z odkopů promáchl a upadl. To byly tři jeho mizerné momenty, ale podprůměrně vzhledem k výkonům protihráčů vyhlíželi i Lischkovi parťáci.

Corriere dello Sport připomněl, že Sparta od 3. října odehrála teprve druhý zápas, protože česká liga je kvůli pandemii koronaviru přerušená.

K výkonu AC Milán italská média uvedla, že tým si dokázal poradit i v situaci, kdy se ne úplně dařilo Zlatanu Ibrahimovicovi, byť parádně přihrál na úvodní gól Brahimu Díazovi. Pak však zahodil penaltu a o pauze střídal.

„Když devětatřicetiletý Zlatan nemůže, ročník 1999 mu pomůže,“ napsala Gazzetta dello Sport.

Mimochodem, i další střelci Leao a Dalot jsou ročník 1999 jako Díaz.

„Zlatan zahodil třetí z posledních pěti penalt. Zatím jde o bezbolestné chyby, protože ve všech případech AC Milán vyhrál, ale on sám moc dobře ví, že na tom musí zapracovat,“ uvedla Gazzetta dello Sport.

Vítězství AC Milán věnovala titulní stranu. „Trenér Pioli je na prvním místě i v Evropě,“ připomněl list vedení v tabulce Serie A i ve skupině Evropské ligy.

AC Milán, jeden z největších klubů planety, po šedivých letech prožívá výborný start do nového ročníku. V italské nejvyšší soutěži má po pěti kolech třináct bodů, poprvé ztratil tři dny před soubojem se Spartou, když remizoval 3:3 s AS Řím.

„I v tom utkání jsme podali dobrý výkon, ale nedokázali kontrolovat jeho vývoj. Proti Spartě jsme to naopak udělali dokonale,“ řekl kouč Stefano Pioli.

„Hráči vědí, co mají na trávníku dělat a jak se chovat. A musím přiznat, že mi to trochu dělá starosti,“ řekl.

Skutečně? Kdepak, myslel to v nadsázce.

„Je pro mě totiž čím dál těžší vybrat základní jedenáctku na zápasy. Kluci hrají dobře, pracují společně a mají ukázkový přístup, že bych nejradši postavil úplně všechny. Ale chtěli jsme mít široký kádr a je jedině dobře, že toho můžeme využít.“

Ibrahimovice nestřídal kvůli výkonu nebo snad, že by byl zraněný. „Takhle jsme to plánovali. Zlatan je hvězda a chtěl by hrát až do konce, ale v neděli máme další těžký zápas v Udine, takže bylo jedině správné ho nechat odpočinout,“ vysvětlil Pioli.