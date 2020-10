Kotal: Mohlo to být i horší. Zeptejte se hráčů, proč dělají chyby

22:24

Proč fotbalisté Sparty na hřišti AC Milán neuspěli? „Opět se ukázalo to, co se neustále snažíme dělat. To znamená vysvětlovat hráčům, že základem, pokud chci hrát dopředu, je kvalitní výběr místa,“ přemítal po porážce 0:3 trenér Václav Kotal.