AC Milán - Sparta 3:0, hosté nestíhali, výsledek je milosrdný

Sparta je po dvou kolech ve skupině poslední se skóre 1:7, s Milánem se obrovsky trápila, domácí favorit ji k ničemu nepustil. Byl rychlejší, šikovnější, dozadu důsledný, dopředu nebezpečný... Hrál zkušeně a duel měl pod kontrolou.

„Mohlo to být i horší,“ ulevil se sparťanský trenér Václav Kotal. „Opět se ukázalo to, co se neustále snažíme dělat. To znamená vysvětlovat hráčům, že základem, pokud chci hrát dopředu, je kvalitní výběr místa. My jsme většinu míčů v prvním poločase přebírali u vlastní branky a kombinovali místo dopředu dozadu. To samozřejmě s takhle silným soupeřem nemůže vést k úspěchu.“

Tabulka skupiny H Tým Z V R P S B 1. AC Milán 2 2 0 0 6:1 6 2. Lille 2 1 1 0 6:3 4 3. Celtic Glasgow 2 0 1 1 3:5 1 4. Sparta Praha 2 0 0 2 1:7 0

Jednoznačnou převahu demonstroval italský celek třemi zásahy, první branku dal ještě před přestávkou, zbylé dvě zaznamenal po změně stran.



Nejprve se Lischka se nechal obrat Díazem, ten si vyměnil balon s Ibrahimovicem, zasekl balon před vracejícím se Dočkalem a podstřelil Heču.

„Jestliže chcete hrát na této úrovni, nemůžete udělat podobné chyby. Musíte se zeptat hráčů, proč ty chyby dělají. Já pro to vysvětlení nemám,“ zlobil se Kotal.

Stoper Lischka neodehrál dobrý zápas, o dvanáct minut později zavinil penaltu, když ve vápně stáhl Ibrahimovice. Obávaný legendární útočník ji však neproměnil, balon po jeho ráně narazil do břevna. Na začátku utkání hlavičkoval nad, do druhé půle už jej kouč Pioli nenasadil, šetří ho na ligu.

Místo švédského svéráze naskočil Rafael Leao a netrvalo dlouho, než dostal míč do sítě. Sice až na třetí pokus, ale ukázkové šajtle levého beka Dalota snad nešlo nevyužít.

Dalot skóre uzavřel poté, co dostal od Bennacera úžasný pas za sparťanskou defenzivu a z půlky hřiště prchl Vindheimovi. Ten už domácího obránce nedostihl a navíc ještě ve skluzu mírně tečoval jeho střelu.

Sparta byla bezzubá, neškodná. Na prázdném San Siru nestíhala, hostujícím fotbalistům scházela potřebná rychlost v práci s balonem, v kombinaci. Soupeř ji ve všech dovednostech předčil.



A ani se moc nemusel snažit. Přinejmenším to tak vypadalo.

Zápas patřil Bennacerovi, jenž fantastickými přihrávkami vytvářel milánské šance, udával tempo hry. Naproti tomu sparťanská záloha jako by neexistovala.

Hosté navíc měli štěstí, že nehráli přes hodinu v deseti: pomalý kapitán Dočkal trefil Díaze kolenem do obličeje. Zjevně nechtěně, o protivníkovi nevěděl, ale přesto by se nikdo nemohl divit, kdyby sudí vytáhl červenou kartu. Udělil jen žlutou.

Ano, Spartě zápas zkomplikovala řada absencí: kvůli potížím s chodidlem vypadl Hložek, chyběl vykartovaný defenzivní hráč Krejčí i dlouhodobější marodi Štetina s Hanckem. Ale její chvílemi odevzdaný výkon to neomlouvá.

Milán si vytvořil šance už v úvodu, střela Kruniče i hlavička Ibrahimovice mířily nad. Dobře začal i druhý poločas, na jehož startu podržel hosty Heča, který zlikvidoval šanci Leaa a poradil si i s dorážkou Tonaliho.

Až když vedoucí tým italské ligy v závěru polevil, dostala se Sparta trošku do hry. Vidět byl střídající Karabec, jemuž je teprve sedmnáct. Domácí gólman Tatarusanu, jenž zastoupil jedničku Donnarummu nakaženou koronavirem, se ale příliš nezapotil.

Sparta tak znovu prohrála o tři góly, do skupinové fáze totiž vstoupila před týdnem domácí porážkou s Lille 1:4, když musela hrát od 23. minuty bez vyloučeného Krejčího.

AC Milán naopak vyhrál na Celtiku 3:1. V domácí ligové soutěži je po pěti kolech v čele, první body ztratil v pondělí po remíze 3:3 s AS Řím.