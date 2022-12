Jsme hrdí na to, co jsme dokázali, řekl kouč Maroka. Ve finále fandí Francii

„Samozřejmě jsme zklamaní, chtěli jsme nadále žít sen o finále. I tak jsme ale hrdí na to, co jsme dokázali. Dali jsme do toho všechno, to je nejdůležitější. Všichni Maročané na nás musí být hrdí, reprezentujeme tu ale i celý africký kontinent,“ řekl Radžradžuí.

Obhájce titulu poslal už v páté minutě do vedení obránce Theo Hernandez a v 79. minutě přidal pojistku premiérovým reprezentačním gólem střídající Randal Kolo Muani.

„Do utkání jsme vstoupili špatně. Brzy jsme inkasovali a dělali jsme i dost technických chyb. Přesto jsme si v dalším průběhu vytvořili hodně nadějných situací. V poslední třetině hřiště jsme ale neměli dostatečnou kvalitu,“ zhodnotil kouč, který jako první dovedl africký celek do semifinále MS.

Proti Francii vrátil do sestavy některé marody a překvapivě zvolil rozestavení s pěti obránci. Defenzivní řada se mu ale postupně opět rozpadla.

„Při rozcvičce jsme znovu přišli o Adžuirda, během první půle si obnovili zranění kapitán Saís s Mazrávím,“ vyjmenoval Radžradžuí. „I ve světle všech zranění do toho dali moji hráči všechno a došli nejdále, kam to jen šlo. Máme hodně hráčů, kteří jsou připravení tak ze 60 nebo 70 procent,“ přiznal.

Chorvatsko - Maroko zápas o třetí místo v sobotu od 16 hodin ONLINE

Marocký trenér zažil v devátém utkání na lavičce reprezentace první porážku. Jeho tým nenavázal na takřka bezchybná defenzivní vystoupení z předchozího průběhu šampionátu, ve kterém inkasoval jedinkrát.

„Francie má vynikající tým, který může obhájit titul,“ řekl Radžradžuí na adresu soupeře. „Chtěli jsme přepsat historii, ale mistrovství světa nemůžete vyhrát žádným zázrakem. K cíli vede jen tvrdá práce. A v ní chceme pokračovat i nadále,“ ujistil někdejší reprezentační obránce.

Navzdory semifinálové porážce se může Maroko stále stát prvním africkým týmem, který získá medaili z MS. V souboji o bronz vyzve v sobotu od 16 hodin Chorvatsko.