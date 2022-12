Z Griezmanna je Kanté! Podivný rok, nová role a pan Nenápadný drží Francii

Didier Deschamps, její trenér, rozhodně ne.

Jinak by přece drobného univerzála ve středu večer nenasadil už do třiasedmdesátého reprezentačního zápasu v řadě, což je bezkonkurenční francouzský rekord. Griezmann nechyběl od srpna 2017.

Změnil se. Totálně se převrátila i jeho role, kterou v národním týmu plní, přesto i v jednatřiceti letech zůstává klíčovým, byť mnohdy nenápadným mužem.

V katarském semifinále proti senzaci turnaje z Maroka byl už po necelých pěti minutách u vedoucího francouzského gólu, na který nepřímo asistoval. Znovu zahrával všechny standardní situace, dirigoval spoluhráče, na dálku komunikoval s trenérem a pečlivě si plnil i veškeré defenzivní úkoly. Všimli jste si, jak v nastaveném čase hasil ve vlastním pokutovém území předchozí nedostatek jedním z mnoha perfektních obranných bloků?

Zaslouženě převzal cenu pro muže zápasu. Za další mimořádně obětavý a spolehlivý výkon.

Pokud jste ho stále měli zafixovaného jako ofenzivního hračičku, turnaj v Kataru vám jistě rozšířil obzory. Při absencích Paula Pogby a N’Gola Kantého, zdánlivě nepostradatelných opor posledních sezon, mu kouč Deschamps našel nový post.

„A když Antoina na hřišti sleduju, hraje opravdu víc jako Kanté než Griezmann,“ ocenil proměnu expert BBC Didier Drogba. „Nepřestává nepřestává překvapovat,“ pokračoval – a vás?

„Každý pohyb, který v zápase udělám, je moje díky trenérovi,“ vyznal se před pár dny sám Griezmann. „Panu Deschampsovi dlužím mnoho, věří mi a já ho nechci zklamat. Chci, aby na mě byl hrdý.“

Což i po semifinále na mistrovství světa bezezbytku platí.

Fakt, že někteří experti před turnajem zpochybňovali Griezmannovu nominaci, vyznívá v kontextu posledních týdnů vskutku bláznivě. Griezmann nečekaně vytvořil silné trio v záloze Aurélienem Tchouaménim a Adrienem Rabiotem, kterého pro semifinále přesvědčivě nahradil Youssouf Fofana.

„Na své nové pozici se cítím skvěle, mám před sebou tři ofenzivní a celkově více možností, takže to je pro mě v určitých fázích i jednodušší,“ popisuje Griezmann. „Funguju jako spojka mezi obranou a útokem.“

Ještě na domácím Euru 2016 přitom táhl Francii jako nejlepší střelec turnaje a i na posledním mistrovství světa dal čtyři branky z celkových dvaadvaceti střel. V úvodních pěti duelech v Kataru se však pokusil ohrozit bránu soupeře pouze šestkrát a jediný z jeho gólů v posledním utkání skupiny proti Tunisku kvůli záhadnému rozhodnutí VAR neplatil. Stáhl se do role tvůrce a dirigenta.

„Má všechny předpoklady, aby byl hrál níž: vizi, pracovitost, technickou vybavenost, energii a v neposlední řadě skvělé fotbalové myšlení,“ odhadl správně kouč Deschamps.

Vždyť žádný jiný fotbalista na turnaji nepřipravil tolik šancí jako právě chlapík s kouzelnou levačkou a číslem sedm na zádech. A zatímco jeho parťák Olivier Giroud se stal v Kataru nejlepším francouzským střelcem všech dob, on se posunul do čela pořadí v počtu gólových asistencí.

Čím dál víc se zdá, že francouzská reprezentace je jeho spása.

Na klubové úrovni by ho leckdo mohl právem považovat za smolaře. Ač od roku 2014 působil pouze v Atlétiku a Barceloně, které v té době vyhrály dohromady pět španělských titulů, on nezískal ani jeden, protože stál pokaždé na opačné straně. V posledních měsících před šampionátem navíc prožíval obzvlášť podivné období.

Do Madridu se totiž z Katalánska loni vrátil na hostování, ale kvůli podivné klauzuli ve smlouvě nastupoval téměř vždy pouze na necelých třicet minut. V případě, že by ve více než polovině duelů nastoupil alespoň na poločas, muselo by jej Atlético vykoupit za téměř miliardu korun.

Nakonec se oba kluby v říjnu domluvily jinak, trápícího se Griezmanna osvobodily a on teď naplno pookřál na mistrovství světa.

„V nejtěžších zápasech bývá jako správný světový hráč nejlepší a nejplatnější,“ vysvětloval Deschamps, proč na svého oblíbence tolik spoléhá.

Asi nepřekvapí, že žádného jiného borce ve francouzské reprezentaci nepoužil víckrát. Až po Griezmannovi následují v počtu startů v současné veleúspěšné Deschampsově éře střelec Giroud, brankář a kapitán Hugo Lloris či stoper Raphaël Varane.

V nedělním finále proti Argentině to bude platit znovu. Bez Griezmanna si přece francouzskou reprezentaci ani nelze představit.