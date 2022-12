Argentinci, užijete si to. Jak trenér mistrů světa Scaloni během finále trpěl

Nejdřív si poplakal, byly to slzy štěstí. Když k němu dolů k lavičce seběhli synové Ian a Noah, zase se smál. „Chtěl bych lidem v Argentině říct, aby si to užili. Pro naši zemi je to historický okamžik,“ říkal pohnutým hlasem trenér argentinských fotbalistů Lionel Scaloni. Trenér mistrů světa.