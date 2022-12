Haló, tady Scaloni. Od kouče dětí až po nejpopulárnějšího muže Argentiny

Dlouho nezavadil o angažmá, tak Lionel Scaloni zavolal do malého klubu San Caliu na Mallorce, kde žije. „Jsem k dispozici. Když budete potřebovat, budu trénovat děti.“ Kdo by si to tenkrát představil, že po šesti letech od telefonátu dovede Argentinu do finále mistrovství světa.