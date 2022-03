Na baráž do Švédska bez Schicka. Kouč dodatečně nominoval Jurečku a Heču

Je to očekávané rozhodnutí.

Šestadvacetiletý útočník po zranění lýtkového svalu z 18. února s týmem Leverkusenu ještě ani netrénoval.

Za čtyři dny tak nemůže být připraven na zápas, v němž národnímu mužstvu půjde o naději na mistrovství světa.

„Věřili jsme, že Patrik bude k dispozici. Před týdnem začal trénovat, ale do plného tréninku s týmem se nakonec zapojí až teď. Je to pro nás velká ztráta,“ lituje trenér reprezentace Jaroslav Šilhavý.

Pořád však není vyloučeno, že v případě českého vítězství ve Švédsku by Schick pomohl ve finále baráže v Polsku.

„Jsme domluvení, že bychom se v případě postupu do finále spojili a řekli si, jaký je Patrikův stav před zápasem v Polsku. Existuje tak možnost, že by se připojil v průběhu srazu,“ podotkl kouč.

Trenér Šilhavý tak povolal útočníka Václava Jurečku ze Slovácka, který patří mezi nejlepší ligové střelce. V sedmadvaceti je v reprezentaci ryzím nováčkem.

Švédsko - Česko ve čtvrtek od 20.45 hodin ONLINE

Schick je jen jeden. Na české poměry výjimečný útočník, s pěti góly byl loni na mistrovství Evropy společně s Cristianem Ronaldem nejlepším střelcem vrcholného turnaje.

Ale i tak má Šilhavý na hrot solidní výběr.

Jan Kuchta se o víkendu podílel na dvou gólech Lokomotivu Moskva, který vyhrál 3:2 v Grozném. Po přestupu ze Slavie dal Kuchta ve třech zápasech ruské ligy dva góly a odehrál plný počet minut.

Navzdory složitému cestování dorazil z Ruska na sraz už v neděli, absolvoval nezbytné pozápasové procedury, regeneraci a na pondělí dostal volno. O to požádal s předstihem, protože na 21. březen si naplánoval svatbu.

V útoku může nastoupit také Adam Hložek. Sice mu to momentálně ve Spartě nestřílí, ale herně ligu převyšuje.

Další možností je Ondřej Lingr, střelecká jistota Slavie. S dvanácti góly druhý nejlepší střelec Fortuna ligy, v reprezentaci ještě nikdy nenastoupil.

Dál je v týmu dodatečně nominovaný Tomáš Pekhart z Legie Varšava. V sobotu sice po tvrdém zákroku krajana Tomáše Petráška nedohrál ligový duel v Čenstochové, ale je v pořádku.

A k nim do party Jurečka, který oslnil na podzim deseti góly v lize, na jaře se v sedmi kolech trefil jen dvakrát proti Mladé Boleslavi.

Vedle Jurečky musel kouč Šilhavý udělat ještě další změnu. Náhradní brankář Jiří Pavlenka z Werderu Brémy se kvůli zranění omluvil, do národního mužstva se tak dostal Milan Heča, donedávna až trojka ve Spartě.

I proto, že se omluvili oba slávističtí brankáři - nemocný Aleš Mandous i Ondřej Kolář.

Reprezentační jedničkou je tak pořád Tomáš Vaclík, s ním odcestují do Stockholmu jako náhradníci Jindřich Staněk a Heča.

Heča, který nominaci dostal k pondělním jedenatřicetinám, odchytal za celý ročník jen poslední dvě ligová utkání, v obou proti Pardubicím i Mladé Boleslavi spoluhráče podržel. Chytal i ve vítězném pohárovém derby na Slavii.

Národnímu mužstvu chybí pět stabilních obránců, kteří by nastoupili v základní sestavě. Zranění do baráže nepustí Vladimíra Coufala, Ondřeje Čelůstku, Ondřeje Kalase a Jana Bořila. Pavel Kadeřábek před týdnem reprezentační kariéru ukončil.

Na pozici stoperů jsou k dispozici David Zima s Jakubem Brabcem či Tomáš Petrášek, na kraje obrany Aleš Matějů, Milan Havel a Jaroslav Zelený.

Kouč ještě uvažoval o Davidu Hovorkovi, který se vrátil po těžkém zranění kolene, ale zřejmě by toho na něj bylo ještě moc.

Záloha je takřka kompletní, nechybí žádná z opor. Tomáš Souček, Tomáš Holeš, Antonín Barák a Michal Sadílek, tři z nich nastoupí v základní sestavě. Nováčkem je Ladislav Krejčí mladší.

Na křídla může kouč počítat s Lukášem Masopustem, Jakubem Janktem, Jakubem Peškem a Janem Sýkorou.

Pokud by byli zdraví, v nominaci by nejspíš nechyběli útočník Matěj Vydra a záložník Petr Ševčík. A jistě by v ní byl i Lukáš Provod, který o víkendu hrál za Slavii poprvé po třinácti měsících, v nichž léčil vážné zranění kolene.

Nominace české reprezentace na baráž o MS 2022