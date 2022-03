Zeď z Eura se zbortila, jak ji renovovat? Šilhavý uvažoval o Juráskovi či Hejdovi

Když nutně nemusí, trenéři fotbalových mužstev do složení zadní řady nesahají. Pro nejdůležitější zápas národního mužstva za posledních pět let však kouč Jaroslav Šilhavý staví obranu zcela novou. „Je to komplikace, ale plakat nebudu. Musíme si pomoct jinak,“ říká.