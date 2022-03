Schick za Leverkusen nenastoupí, šance na start v baráži se značně snížila

„Patrik je v rehabilitačním tréninku a ještě neabsolvoval žádný s týmem. Stresy v individuální přípravě jsou jiné než ty v týmové. Pro Wolfsburg zatím nepřichází v úvahu,“ řekl trenér Gerardo Seoane na páteční tiskové konferenci.

Pokud Schick po svalovém zranění do reprezentační přestávky neodehraje za Leverkusen žádný zápas, těžko si představit, že ho německý klub pro potřeby národního mužstvo uvolní, i kdyby byl během pár dnů fit.

Není to sice podmínka, ale nepsané pravidlo mezi kluby a národními týmy: Nemůžeš nastoupit za klub, nepůjdeš ani do následujícího zápasu reprezentace.

„O žádné takové podmínce nevím, ale naschvály dělat nebudeme,“ poznamenal v týdnu trenér Jaroslav Šilhavý, který Schicka do nominace na blížící se dodatečnou kvalifikaci zařadil.

Jestli v kádru nakonec zůstane, se rozhodne v pondělí. Mezitím kouč dodatečně povolá dva hráče, nejspíše obránce a útočníka.

Schick si pochroumal lýtkový sval v ligovém utkání 18. února. Standardní doba léčení je v podobných případech čtyři až šest týdnů.

Před pár dny začal trénovat s míčem, ale zatím individuálně. K týmu se dosud nepřipojil. To vylučuje jeho nedělní ligový start. A pokud nenastoupí, sotva ho Leverkusen pošle do české reprezentace, aby bojoval o postup na mistrovství světa.

Spíše ho klub během reprezentační přestávky nechá doléčit, aby ho měl k dispozici na závěr sezony, v níž Leverkusen bojuje o účast v Lize mistrů.

„Dovedu si představit, že když hráč nemůže nastoupit v neděli a v pondělí je sraz, asi by se spojili lékaři,“ přemítal Šilhavý.

Národní mužstvo postrádá čtyři stabilní obránce, kteří jsou dlouhodobě zranění: Coufal, Čelůstka, Kalas a Bořil. Kariéru v reprezentaci před týdnem uzavřel Kadeřábek, který by byl na kraj zadní řady volbou číslo jedna.

Absence Schicka by však byla největší rána.

Je to nejlepší český fotbalista současnosti, střelec. Pro švédskou obranu by byl značně nebezpečný. Navíc v národním mužstvu hraje výborně, zpravidla líp než na klubové úrovni. A to v letošním bundesligovém ročníku dal dvacet branek ve dvaceti zápasech.

Z útočníků pro baráž Šilhavý nominoval sparťana Adama Hložka, slávistu Ondřeje Lingra a Jana Kuchtu z Lokomotivu Moskva.