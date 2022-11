Starosta komunista, lančmít a rozhovory u bazénu. Co jste nevěděli o Itálii 1990

Celý článek jen pro členy Chcete číst prémiové texty bez omezení? Vyzkoušet tři měsíce zdarma

Podsaditý chlapík s vlající hřívou prošedivělých vlasů přeskakoval kamenné schody po třech, jen aby stihl být první u hostů, kteří právě přijížděli autobusem. Nadšeně křičel: „Ceco, Ceco, bravo, bravissimo.“ Byl to starosta a představil se jako Carlos. Spěchal z radnice na náměstíčko, halekal a nepřestával u toho mávat rukama. To aby všichni v jeho toskánském městečku Cantagallo věděli, že právě on pozval na návštěvu fotbalisty z Československa, vzpomíná Zdeněk Pavlis, sportovní novinář a publicista, držitel Ceny Egona Erwina Kische.