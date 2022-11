Villaggio, pulzující obchodní centrum, kterému místní přezdívají Malé Benátky, vás v Dauhá spolehlivě skryje před bodavým sluncem. Ale že by byla uvnitř až taková zima, aby se tu proháněli borci s hokejkami? To by vás asi nenapadlo.

„Katařany už to nijak nepřekvapuje. Plno se jich zastaví, dají si kávu nebo čaj a pozorují, jak hrajeme,“ vysvětluje Tadeáš Resler, český vyslanec v hokejové exotice. „Nefandí, ale koukají rádi,“ přidá se Tomáš Hudáček, spoluhráč ze Slovenska.