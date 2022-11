Pulisic rozhodl o postupu, pak musel do nemocnice. Slavil přes videohovor

„Christian je pro tým nesmírně důležitý. Je to náš klíčový hráč, lídr a typ, který na turnaji potřebujeme,“ nešetřil slovy chvály jeho parťák v útoku Timothy Weah pro ESPN.

A věděl proč.

Díky jeho gólu v zápase s Íránem, jejich velkým politickým rivalem, se Spojené státy mohly radovat ze třetího postupu z posledních tří účastí na světovém šampionátu.

Udeřily už v prvním poločase. Na dlouhý křižný balon za obranu si naběhl Dest, který rovnou hlavou servíroval před branku Pulisicovi. Tomu stačilo jen zblízka doklepnout.

Míč do sítě dostal, ale neslavil. Zůstal ležet po ošklivém střetu s brankářem a držel se s výrazem plným bolesti za břicho. Spoluhráči se k němu seběhli a chtěli slavit, jenže záhy zjistili, že něco není v pořádku.

Srážka Christiana Pulisica s íránským brankářem Alírezou Baíranvándem. Christian Pulisic leží v bolestech po srážce s íránským brankářem poté, co skóroval.

Útočník Chelsea se nakonec vzpamatoval, ale do druhého poločasu už nenastoupil. Podle informací Reuters byl preventivně převezen do nemocnice poté, co se mu dělalo špatně.

Fotbalisté USA nakonec i bez svého klíčového muže dokázali hubený náskok udržet, i když ve druhé půli tvořil výhradně Írán. Ke konci zápasu se ještě dožadoval penalty, ale rozhodčí byl neoblomný.

Pulisic pak z nemocnice poslal spoluhráčům fotku, kterou na Twitteru zveřejnila televize ESPN. „Jsem na kluky hrdý. V sobotu budu připraven, nebojte se!“ napsal.

Kromě toho se s kabinou spojil i přes videohovor, aby si také mohl užít postupové oslavy. „Měli jsme možnost s ním mluvit a cítí se dobře,“ uvedl trenér Američanů Gregg Berhalter.

Ve středu dopoledne vydala AP zprávu, že si fotbalista pohmoždil pánev. Národnímu týmu by tedy neměl chybět dlouho. Je tedy opravdu možné, že nastoupí už v sobotním utkání proti Nizozemsku.

Berhalterovi by se bezpochyby hodil. Branku sice vstřelil až v posledním skupinovém utkání, společně s Weahem na hrotu ale vytrvale větrají obrany soupeřů.

„Všichni ho milujeme. Když se ohlédnu zpět, nebýt jeho, tak jsme se na turnaj ani nedostali. A teď nám vystřelil postup,“ zářil Weah.

Vskutku, Pulisic v kvalifikaci nasázel pět branek, USA tak i díky němu postupovaly ze třetího místa přímo, hned za Mexikem a Kanadou.

Nyní fotbalisty Spojených států čeká osmifinále proti Nizozemsku. A věří, že týmovým duchem jsou schopni soupeře potrápit. „Vždyť se podívejte, jak Christian hraje, je ochotný se pro tým rozkrájet, do všeho vletí po hlavě. To by vám mohlo napovědět, jak dobrá tahle parta je,“ uzavřel záložník Weston McKennie.