ONLINE: Tunisko - Francie 0:0, Mbappé a spol. jen na lavici, udrží favorit neporazitelnost?

Asi litují, že se do téhle situace dostali.

Po bezgólové remíze s Dánskem se čekalo, že Tunisané porazí Austrálii, kde byli favorité. Že si zajistí dobrou výchozí pozici před posledním utkáním, že se pokusí postoupit. Jenže prohráli 0:1 a jsou tak jedním z mála týmů, který na šampionátu ze dvou zápasů nedal ani gól.

Aby do osmifinále Tunisko prošlo, musí doufat, že Austrálie ve druhém utkání skupiny D neporazí Dánsko a hlavně – sami musí porazit úřadující mistry světa z Francie.

ONLINE: Tunisko - Francie utkání můžete sledovat minutu po minutě

Jistě existují i jednodušší úkoly.

Francouzi totiž i na světovém šampionátu v Kataru vypadají v báječné formě. Úvodní zápas s Austrálií vyhráli 4:1, v sobotu porazili Dánsko 2:1 a stali se prvním týmem, který postoupil do osmifinále turnaje.

Zároveň tím zlomili i jisté prokletí evropských mistrů světa. Jsou prvními Evropany od roku 2002, kteří poté, co vyhráli mistrovství světa, na tom dalším nevypadli ze skupiny.

Tunisku bude hrát do karet alespoň to, že se kouč Francouzů Didier Deschamps rozhodl pošetřit většinu klíčových hráčů, protože i porážka by jeho tým z prvního místa skupiny jen těžko sesadila - Australané by museli o spoustu gólů přestřílet Dány.

Na lavičce tak začne Mbappé, Dembelé, Griezmann nebo Giroud.

„Tým, který ve středu nastoupí, udělá vše pro to, aby uspěl. Pravděpodobně už nepotřebujeme ani bod, ale budeme stále ostražití,“ řekl Deschamps na tiskové konferenci.

Prestižní duel to bude i z toho důvodu, že v tuniské reprezentaci je díky provázané historii (Tunisko bylo roky francouzskou kolonií) celkem deset hráčů, kteří se narodili ve Francii.

„Francii jsem před losem chtěl, je to splněný sen. Jsem stoprocentní Tunisan i stoprocentní Francouz. Ve středu ale budu bojovat za Tunisko,“ řekl kapitán Tunisanů Vahbí Chazrí, který se narodil na Korsice.

Jak zápas dopadne, sledujte od 16 hodin v podrobné online reportáži.