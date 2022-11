Ronaldo o výbušném interview: Jiné názory neřeším, vše kolem mě je kontroverzní

Bylo to údajně jinak, než jak z videa z kabiny portugalských fotbalistů vyznívá. Cristiano Ronaldo versus Bruno Fernandes. „Jeho let měl zpoždění a já si z něj dělal legraci, že z Anglie do Lisabonu snad přijel lodí. To je celé,“ tvrdí Ronaldo, který se vyjádřil i k výbušnému rozhovoru o United z minulého týdne.